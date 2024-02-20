Дыра на 350 миллиардов: почему Украине важно "вывести из тени" миллион мужчин

Власти в очередной раз заговорили о введении экономического бронирования. Но согласно инициативе, бизнесу придется выплачивать большие "белые" зарплаты. При этом, многие украинцы не спешат официально трудоустраиваться, ведь для этого надо актуализировать учетные данные в ТЦК. Фокус выяснил, можно ли обеспечить баланс между мобилизационными требованиями и сохранением работы в тылу.

Украинские власти подсчитали, что в стране живет почти 950 тысяч мужчин, о которых государство знает только налоговый номер. Данная категория населения официально не работает, не платит налоги и не служит в армии, утверждает профильная инициативная группа народных депутатов Украины.

В связи с этим власти хотят упорядочить систему: дать бизнесу и обществу справедливый и понятный механизм гарантий работы. Набирать в ВСУ стоит не за счет работающих "в белую". Из-за этого возникла идея бронирования предприятиями сотрудников в обмен на уплату налогов.

По словам заместителя главы Офиса президента Ростислава Шурмы, на обучение, вооружение и денежное обеспечение одного мобилизованного тратится около 80 тысяч гривен в месяц. Чтобы обеспечить финансовые поступления, в тылу должны работать до 4-5 человек и давать бюджету эти деньги. Произведя элементарные расчеты, можно понять, что для мобилизации дополнительных 500 тысяч военных надо забронировать до 2 миллионов человек.

При этом нижний "предел входа" для бронирования — от 30 до 35 тысяч гривен в месяц. Налоговые вычеты для работника и работодателя составят до 18 тысяч гривен. На Банковой считают, что такая модель способствует выходу бизнеса из тени: компаниям выгоднее работать "в белую", а не рисковать потерей важных работников. Большая часть фиктивных ФЛП будут оформлять официально по трудовым договорам и платить налоги.

Бронирование от службы в ВСУ: альтернативные идеи

Суммы ежемесячных зарплат в 30-35 тысяч гривен и около 20 тысяч уплаты налога за бронь доступны далеко не всем. Бизнес в небольших городах и сельской местности не потянет столь крупные расходы. Инициативная группа под руководством главы комитета Рады по вопросам экономического развития Дмитрия Наталухи предлагает установить суммы отчислений в диапазоне от 6 до 50 тысяч гривен.

Подобную схему предлагают распространить и на ФЛП. Наталуха подчеркивает, что это не просто откуп, а в прямом смысле содержание военных.

"Если вернуться к справедливости, я считаю предлагаемую нами модель достаточно справедливой. Конечно, много бизнесов не смогут себе позволить даже эти условия. У нас вообще не существует опции всех удовлетворить. Вполне серьезно озвучивались предложения ввода брони за ежемесячный взнос в 2 тысячи гривен. Не представляю, как о таком можно сказать военнослужащему на нуле, что вместо того, чтобы приехать его подменить, человек в Киеве за 2 тысячи забронировался", — комментировал он.

Власти также не решили, как бронировать работников с нефиксиксированными доходами, ведь далеко не все в стране получают стабильную зарплату. Остается вопрос, как высчитывать налог на бронь, если за один месяц зарплата составила 40 тысяч, а за другой — 10 тысяч гривен.

По словам члена Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Галины Янченко, проблему можно решить путем выравнивания зарплат до определенного уровня. Но представители бизнеса явно не оценят столь щедрое предложение.

"Условия контракта для ценных сотрудников можно поменять, поднять им зарплаты и продолжать выплачивать налоги в бюджет", — рассказала она Фокусу.

Кредиты на авто и недвижимость: как стимулировать мужчин воевать?

Средневзвешенный сценарий показывает, что дополнительные поступления от фиксированных выплат за бронь могут доходить до 350 миллиардов гривен в год. Весь бюджет Минобороны на закупку вооружения для ВСУ в 2024 году составил около 270 миллиардов гривен. Бронирование может обеспечить удвоение бюджета на оружие в условиях неопределенности с западной поддержкой.

Однако запуск экономического бронирования, вряд ли простимулирует мужчин официально трудоустраиваться. Янченко отмечает, что проблема заключается в работе военкоматов, которые обеспечивают планы по мобилизации через предприятия.

"Просто дают план по количеству мобилизованных, а директор предприятия должен выбрать, кого отправить на фронт. Такие меры подрывают трудовую динамику", — считает политик.

Порядок организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов, утвержденный постановлением Кабмина № 1487, предусматривает, что официально трудоустроить работника можно только, если они взяты на воинский учет в ТЦК.

Документ во многом усложняет процесс найма соискателя. Отдельные мужчины и далее будут избегать трудоустройства, чтобы не становиться на воинский учет.

Выходом из ситуации может быть введение экономических стимулов для воинской службы, подчеркивает экономический эксперт и аналитик Борис Кушнирук.

Военным в США, к примеру, дают льготы на получение высшего образования и государство обязуется покрывать весьма крупные затраты. В Украине обучение в ВУЗах в разы дешевле, чем в Штатах, поэтому для бюджета страны это абсолютно подъемная сумма, сказал он Фокусу.

Необходимо разработать ряд гарантии на случай, если мобилизованный получит инвалидность в результате боевых действий. Льготные кредиты на покупку недвижимости или автомобиля, предоставление права на получение земельных участков и прочие меры смогут также мотивировать украинцев выходить их тени.

"Запугивания государства только создают недоверие и раздражение в обществе", — подытожил экономист.

Напомним, экономисты ранее предупреждали, что усиление мобилизации может привести к коллапсу в Украине. Финансирование увеличения армии возможно лишь в случае качественного роста экономики.

Фокус уже писал, что если новый законопроект о мобилизации вступит в силу, до 50% военнообязанных рискуют потерять бронь от службы в ВСУ.