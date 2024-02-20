Из-за Авдеевки не надо отчаиваться, там "сточили" элитные подразделения ВС РФ, — Братчук (видео)

Сейчас армии РФ приходится бросать в бой элитные подразделения десанта вместо пехоты, хотя у десанта совсем другие задачи. Все эти силы стачиваются на защитных позициях ВСУ, говорит военный.

После Авдеевки, которую враг превратил в руины, оккупанты поймали кураж и несмотря на потери пытаются продвигаться дальше в сторону Роботино и Часового Яра. Однако история с Бахмутом подсказывает, что дальше армия РФ не имеет возможности активно продвигаться. Об этом в интервью Фокусу рассказал представитель украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

Он отметил, что информация о наступлении врага сразу на пяти направлениях не является сенсацией, ведь так армия РФ пытается продвигаться уже не первый месяц, но значительных успехов не имеет. Враг даже объединил две группировки войск "Юг" и "Днепр" и теперь планирует идти на Запорожское направление.

"Сейчас надо всем украинцам отработать два направления: или привлекаться в ряды ВСУ или подавать патроны в тылу, чтобы этих врагов убивать, — акцентирует Братчук, — Это лучший рецепт от любой паники, которая снова несколько проявляет себя в украинском социуме".

Чтобы не впадать в панику, военный рекомендует читать не только голословные заголовки, а погружаться в прочитанное. Особенно опасно читать российские СМИ или Telegram-каналы.

"Надо всегда помнить, что по первому пункту является то, что россияне всегда врут, а вторым пунктом является то, что в случае сомнений смотри пункт первый, — говорит Братчук, — Не стоит верить заголовкам об "измене" или сплошной "победе" с обеих сторон, а надо анализировать и хоть немного думать".

Военный также считает, что и журналистам надо немного опомниться и не "хайповать" на шумных заголовках, ведь сейчас очень опасные времена. Стоит обращать внимание только на официальные источники государственных органов Украины.

Надо не забывать, говорит военный, что благодаря Авдеевке Силам обороны Украины удалось уничтожить 15 тысяч российских военных, а еще втрое большими являются потери ранеными. И это были не просто "мобики", а полноценные подготовленные войска оккупантов, говорит Братчук. Армии РФ даже приходится бросать в бой элитные подразделения десанта вместо пехоты, хотя у десанта совсем другие задачи. Все эти силы "стачиваются" на защитных позициях ВСУ.

Напомним, в 3-й ОШБр назвали основное направление наступления ВС РФ после Авдеевки. Украинские военные после отхода из Авдеевки Донецкой области заняли определенные рубежи обороны. Сейчас происходят интенсивные бои, однако не такие "жестокие", как были в городе, отметил заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин.