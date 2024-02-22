Фокус представит Рейтинг "Друг Украины – 2023": кто из международных политиков помогал Киеву

Фокус попросил профильных экспертов оценить влияние международных лидеров в вопросах помощи Киеву. В рейтинге оказалось много неожиданных персон, и не менее удивительным стало то, что кое-кто из известных политиков не попал в этот список.

Фокус составил рейтинг "Друг Украины – 2023", куда вошли международные политики, которые помогают Киеву.

Уже 27 февраля станет известно кто возглавил список и почему это не президент США Джо Байден. А также кто из бывших политиков оказался в рейтинге, а кому из лидеров европейских государств не удалось попасть в итоговый топ-10.

Кроме того, опрошенные Фокусом эксперты упомянули политиков, чьи фамилии мало известны большинству украинцев, но эти люди много сделали для помощи Украине.

Как формировался рейтинг

Для составления списка Фокус пообщался с профильными экспертами, каждый из которых называл 5 номинатов и оценивал влияние каждого. Первому месту присваивались 5 баллов, второму — 4 балла и так далее. Затем баллы суммировались и получался предварительный список.

После этого редакция присваивала дополнительные баллы. Пяти лидерам государств, которые оказали наибольшую финансовую помощь Украине в абсолютных цифрах — +10 баллов. Пяти лидерам стран, которые оказали наибольшую помощь в % от собственного ВВП — +5 баллов. Это позволило скорректировать список в пользу тех, кто меньше говорит, но больше платит.

Полный рейтинг друзей Украины 2023 года по версии Фокуса будет опубликован 27 февраля. Ищите его на focus.ua и в наших социальных сетях.