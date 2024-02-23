Ставка на Навального была ошибкой: революцию в РФ могут сделать национальные движения, — Лещук (видео)

Запад ошибочно рассчитывал, что не надо спешить помогать Украине с оружием, ведь большие жертвы на фронте со стороны россиян приведут к революции внутри РФ. Но сами украинцы в такую возможность, конечно, не верили и не верят, потому что прекрасно знают рабский российский менталитет, отмечает политолог Петр Лещук.

Фигура оппозиционера Алексея Навального, загадочно погибшего в колонии, была больше рассчитана на западную аудиторию, чем на местную российскую публику. Именно поэтому после его смерти основная реакция пошла именно со стороны Европы и США, а в самой России это не привело к глобальным социальным сдвигам. Такое мнение в интервью Фокусу высказал политолог Петр Лещук.

Эксперт подозревает, что все западные политики, выступившие с осуждением режима Путина в отношении Навального, не столько проникались самим оппозиционером, сколько возмутились из-за потери именно политической фигуры Алексея, который, по их мнению, рано или поздно мог пролезть к российской власти. Это давало надежду, что Навальный объявит своеобразную "перестройку" и с обновленной Россией можно снова будет торговать.

"Западные политики жили с надеждой, что когда-то Навальный станет неким очередным Ельциным и все будет как раньше, — отмечает Лещук, — А теперь они получили четкий сигнал от Путина, что власть в РФ полностью зацементирована и управлять страной будет только он и только с ним придется иметь дело".

Поэтому, по мнению политолога, рассчитывать на какую-то "перестройку" в России не приходится. Убийство или доведение до смерти Навального за месяц до переизбрания Путина ярко демонстрирует, что он чувствует себя очень уверенно, несмотря на рекордные санкции или давление Запада.

"Все сегодняшние оппозиционные проекты являются чисто эмигрантскими и никакого значительного влияния на российский социум не имеют, — акцентирует Лещук, — С точки зрения Украины следует больше рассчитывать на многочисленные национальные движения в самой России".

По мнению эксперта, именно национальных движений в РФ власть больше всего боится, как это было в Башкортостане. Там пришлось жестко подавлять протестующих. Но репрессии не всегда срабатывают и далеко не всегда имеют влияние, отмечает он.

Петр Лещук считает, что Запад ошибочно рассчитывал, что не надо спешить помогать Украине с оружием, ведь большие жертвы на фронте со стороны россиян приведут к революции внутри России. Но сами украинцы в такую возможность, конечно, не верили и не верят, потому что прекрасно знают рабский российский менталитет.

"Просто, например, в США не могли представить, что в случае, когда президент втягивает страну в несправедливую войну с Мексикой, что приводит к 300 тысяч потерь он может оставаться на своем посту, а его режим только усиливается, — говорит политолог, — Его бы просто расстреляли сами американские генералы или разорвал бы сам социум".

А еще, конечно, там боялись, что Путин может применить ядерное оружие, если Запад начнет активно оказывать военную помощь Украине. Расчет был на то, что из-за медленного уничтожения армий РФ в социуме начнут происходить какие-то положительные изменения, а оказалось, что это только усилило режим Путина.

Фокус ранее писал о самых резонансных предложениях по мобилизации за два года полномасштабной войны с РФ. В них вошли повестки через электронный кабинет призывника, ограничение доступа к банковским счетам и лишение права вождения транспортных средств для тех, кто не обновил данные в ТЦК.