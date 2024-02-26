"Только ограничения и угрозы и никакой мотивации": адвокат о правках к закону о мобилизации (видео)

Если депутаты согласятся на блокировку банковских счетов так называемых уклонистов, то нас может ждать обвал украинской экономики. А еще в Украине действуют так называемые "батальоны Сороса", которые дискредитируют Украину, считает адвокат Ростислав Кравец.

Несмотря на более чем 2500 правок в проект закона о мобилизации он все равно не очень сильно изменился по сравнению с первой версией. Вместо того чтобы оптимально проводить воинский учет и давать гражданам Украины какие-то гарантии этот законопроект продолжает содержать "драконовские санкции". Об этом в интервью Фокусу рассказал глава адвокатского объединения "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

По его мнению, внесено немало популистских правок, которые продвигают интересы некоторых депутатов и никоим образом не касаются именно ВСУ. Учитывая такие правки и этот вариант законопроекта будет отозван Кабмином.

"Принятие законопроекта в таком виде ни на что не повлияет, кроме очередного напряжения в обществе, — акцентирует Кравец, — Граждане жестко отреагируют на такое не восприятие депутатами социальных прав и свобод".

Уже год происходит "дикая" мобилизация и формально ситуация только усугубляется, отмечает адвокат. При этом омбудсмен по правам человека Лубинец только сейчас увидел какие-то нарушения и, по мнению специалиста, омбудсмена пора менять, ведь он не занимается защитой прав украинцев в собственном государстве.

"А если депутаты согласятся на блокировку банковских счетов так называемых уклонистов, то нас может ждать обвал украинской экономики, — считает Кравец, — К тому же сами "западные партнеры" поддерживают это, а еще в Украине активно действуют так называемые "батальоны Сороса", которые накануне важных заседаний по помощи Украине запускают "антикоррупционные расследования", как эти наркоманы Бигуса, тем самым дискредитируя Украину".

В свою очередь послы G7 не сильно занимаются оказанием помощи Украине, считает Кравец. Видимо, их надо отвезти под Авдеевку, чтобы они воочию увидели, насколько ВСУ нуждается в боеприпасах.

"В целом, я думаю, что цель законопроекта о мобилизации была в том, чтобы нанести еще больше вреда экономике Украины, учитывая нормы, которые в нем содержатся, — считает адвокат. — Единственное полезное, что я в нем увидел, возможность увольнять инвалидов из армии".

По словам Ростислава Кравца, он не нашел в законопроекте нормы, которые бы давали уверенность семьям бойцов, например в том, что член их семьи не будет объявлен пропавшим без вести или дезертиром, а таких случаев сейчас много. Именно с такими жалобами к адвокату сейчас обращаются и военнослужащие и их родственники. Именно такое отсутствие норм в законе очень негативно влияет на мобилизацию, считает юрист.

"В последнее время предлагается немало санкционных предложений об увеличении штрафов, ограничений или увеличение тюремных сроков, но нет мотивационных предложений, — говорит Кравец, — Это значительно подрывает веру у общества в справедливость мобилизационных мероприятий".

Напомним, юрист Илья Шипко разобрал, в каких случаях можно отказаться от повестки.