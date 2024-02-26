Усиление мобилизации и отставка Залужного: почему 46% украинцев считают что страна движется не туда

В Украине снижается число тех, кто доверяет власти и думает, что страна движется в правильном направлении. Эксперты считают, что виной всему затяжная война, отсутствие успехом на фронте и отставка генерала Залужного. Фокус выяснил, как изменить отношение украинцев на более позитивное.

Социологи отмечают, что впервые с начала полномасштабного вторжения в Украине больше тех, кто считает, что дела в нашей движутся не в том направлении. Так, например, в декабре 2023 года этот показатель составлял 32% опрошенных. В феврале он увеличился до 46%. Такие данные опубликовали в Киевском международном институте социологии (КМИС).

Более радикально настроенные респонденты проживают в западной части страны. Там 55% опрошенных считают, что Украина движется не в том направлении, против 35%, которые считают иначе. В других регионах число тех, кто позитивно оценивает сегодняшнюю ситуацию, чуть больше.

Доля украинцев, считающих, что дела в стране развиваются в правильном направлении, в феврале 2024 года снизилась с 54% до 44% по сравнению с декабрем 2023 года.

Доверие к власти снижается

Начиная с сентября 2023 года, социологи фиксируют снижение разных показателей, демонстрирующих доверие общества к власти, а также удовлетворенность решениями истеблишмента, говорит Фокусу директор Киевского международного института социологии (КМИС) Владимир Паниотто.

Причин у этой тенденции несколько. Начиная от завышенных ожиданий в связи с прошлогодним контрнаступлением, заканчивая увольнением главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и возобновлением политической борьбы внутри страны.

"Оппозиция критикует власть, подчеркивает противоречия, подхватывает российские ИПСО. Это все приводит к увеличению пессимизма в обществе. Вместе с этим — разочарование из-за результатов контрнаступления, увольнение генерала Залужного, а также задержка помощи США. Мы с сентября 2023 года наблюдаем ухудшение разных показателей. Пока что оно небольшое. Например, доверие к президенту Зеленскому упало до 60% [В декабре 2022 года Зеленскому доверяли 84% украинцев, а 5% — не доверяли]. Но этот показатель по-прежнему очень высокий, по сравнению с 28%, которые были до полномасштабной войны и по сравнению с другими президентами в другие времена", — рассуждает в беседе с Фокусом Паниотто.

По словам социолога, если ситуация в стране будет остается такой же как сейчас, число тех, кто доверяет власти — уменьшится, а количество тех, кто уверен, что события в Украине развиваются в правильном направлении продолжат постепенно снижаться. К резкому падению могут привести значительные неудачи на фронте.

"Все-таки два года войны, идет накопление усталости, ожидание победы становится долгим. Мы спрашивали недавно людей, сколько они готовы ждать победы: вариант ответа "сколько потребуется" дали 73%. Однако число тех, кто готовы на компромиссы, ради мира, тоже увеличивается. Было 10%, сейчас — приблизительно 20%. Если ситуация будет стабильна — не будет значительного продвижения со стороны ВС РФ, думаю, люди будут готовы терпеть столько, сколько нужно и ждать контрнаступления в следующем году", — отмечает Паниотто.

Демонстрировать успехи

Власти должны делать две вещи во время полномасштабного вторжения, чтобы сохранить рейтинг доверия и снизить число тех, кто испытает разочарование от происходящего в стране — держать социально-экономическую ситуацию под контролем и демонстрировать успехи на фронте, говорит Фокусу политолог Игорь Рейтерович. Причем успехи, по мнению эксперта, необязательно должны быть глобальными и связаны с деоккупацией территорий. Позитивно на общество влияют, в том числе новости об очередных ударах ГУР по военно-морскому флоту РФ, атаках дронами Крымского моста, а также любые действия, которые демонстрируют, что у власти есть стратегия, способная привести к дальнейшему большому результату.

"Количество граждан, которые считают, что страна двигается в неправильном направлении, увеличивается, в том числе из-за законопроекта об усилении мобилизации. Так как отсутствует нормальная коммуникация с обществом по ряду вопросов. Представители власти по-прежнему не хотят брать на себя ответственность за документ. Вчера, например, во время пресс-конференции президент сказал, что Верховная Рада должна разбираться с этим вопросом и давать ответы", — отмечает эксперт.

Кроме того, ударом для общества стала отставка генерала Залужного, считает Рейтерович. По словам эксперта, закрытая социология показала, что рейтинг бывшего главнокомандующего ВСУ остается стабильно высоким с момента его отставки, в то время как у президента он стабильно снижается.

Политолог отмечает, что долгое время рейтинг доверия к действиям власти во время полномасштабного вторжения, а также вера в победу Украины держались на высоком уровне. Однако эти показатели стали постепенно снижаться. Перед властью стоит серьезная задача удержать рейтинг доверия общества и уверенность украинцев в том, что страна движется в правильном направлении. Особенно в тяжелые времена. В противном случае последствия будут необратимыми.

Фокус ранее писал, что в украинской армии проводят проверки, чтобы выявить военных, которые за два года войны не были на фронте. Эксперты считают, что в тылу есть те, кого можно направить в зону боевых действий, например — роты охраны ТЦК.

Фокус также собрал топ-5 наиболее резонансных предложения политиков о мобилизации.