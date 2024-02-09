Кто следующий: после отставки Залужного готовятся перестановки в Кабмине, — эксперты

После замены генерала Валерия Залужного в экспертных кругах стали говорить о готовящихся масштабных кадровых перестановках не только в армии, но и в правительстве. Фокус попросил экспертов предположить, кого в ближайшее время снимут с должности.

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Вечером 8 февраля стало известно об отставке генерала Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ. На его место назначили генерал-полковника Александра Сырского.

Незадолго до официальной отставки Залужного президент Украины Владимир Зеленский заявил, что политическому и военному руководству страны необходима перезагрузка. Глава государства отметил, что ротации нужны не только в армии, но и в рядах других управленцев.

Вслед за Залужным

В первую очередь, кадровые перестановки коснуться военного руководства страны, считают эксперты. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский приведет свою команду, на его предыдущую должность командующего Сухопутными войсками нужно будет назначить человека, кто-то из окружения Залужного уйдет вслед за ним.

С большой вероятностью должности лишится начальник Генштаба Сергей Шаптала. Однако по мнению экспертов, общество спокойно отреагирует на грядущие ротации в армии. На фоне отставки Залужного это не будет иметь большого значения.

"Те, кто близко связан с Залужным, уйдут в отставку сами. Не думаю, что изменения будут большими. Некоторые члены команды могут остаться. Например, генерал-лейтенант Михаил Забродский [командующий десантно-штурмовыми войсками ВСУ — Ред.]. С ним у президента Зеленского был разговор. Если кто-то из команды Залужного останется, это продемонстрирует обществу, что причина [отставки экс-главнокомандующего ВСУ] не только в политическим разногласиях с Офисом президента. Речь действительно идет о новых подходах к управлению страной", — объясняет Фокусу политолог Владимир Фесенко.

Помимо ротации военных, в экспертных кругах ходят слухи о готовящихся отставках в Кабинете министров. По разной информации, речь идет о министерстве иностранных дел, министерстве юстиций, а также МВД.

"Отставки в Кабмине вполне логичны. С точки зрения заявлений Зеленского, о том, что нужна перезагрузка. Если мы поменяли военное руководство, нужно поменять и тех, кто прямо или опосредованно влияет на деятельность ВСУ и от чьих решений зависят поставки и другие вопросы. Кроме того, президенту нужно спустить пар, показать украинцам, что проблема не только в фигуре главнокомандующего. Вопрос — будут ли решения озвучены в ближайший понедельник или их отложат во времени", — говорит Фокусу политолог Игорь Рейтерович.

Фесенко добавляет, что изменения в Кабмине готовятся с 2022 года и напрямую не связаны с отставкой генерала Залужного. Помимо кадровых перестановок, в правительстве готовятся структурные изменения — возможно, некоторые министерства прекратят свое существование или будут объединены с другими.

"Думаю, поэтому долго не назначили министра культуры", — рассуждает Фесенко.

Слухи далеки от реальности

Политолог Олег Постернак отмечает, что в экспертных кругах размышляют о возможной отставке премьер-министра. На его место прочат как главу Офиса президента Андрея Ермака, так и ряд топ-чиновников — министра цифровой трансформации Михаила Федорова, министра экономики Юлию Свириденко, а также посла Украины в США Оксану Маркарову.

"Мне кажется, эти слухи далеки от реальности. Ермак эффективен на своей должности, у него широкие полномочия. Но если премьера и будут менять — то называют также имена министров Федорова, Свириденко, Маркаровой. Но это очень притянутые за уши слухи", — отмечает Постернак.

Грядущие кадровые изменения можно объяснить тем, что в обществе нарастают протестные настроения. В условиях войны, когда выборы поставлены на паузу, политическому руководству нужно смягчить волну недовольства. Единственный и наиболее эффективный способ — заменить чиновников.

"Чтобы снизить протестную активность, нарастающую вокруг фигуры президента, всегда можно осуществить ротацию в Кабмине. Не секрет, что многие чиновники не справляются со своими функциями. Но не нужно забывать, что кадровая скамья не бесконечна", — рассуждает Постернак.

Рейтерович добавляет, что хотя незаменимых управленцев в стране нет, найти эффективные кадры, способные предложить принципиально новые подходы — задача с несколькими звездочками.

"Главная проблема — о чем писали, в том числе западные СМИ — когда в стране проводят масштабные кадровые изменения, на какое-то время теряется эффективность управления внутренними процессами. Любому чиновнику, даже если он сильно интегрирован в систему, нужно время, чтобы разобраться, как все устроено на новой должности. Такой подход могут позволить себе страны, которые находятся в более простой ситуации, чем Украина. Для нас ротация в руководстве — большой вызов", — рассуждает Рейтерович.

Что касается новых подходов, озвученных Зеленским, по мнению экспертов, этот тезис недееспособен. Сегодня в руководстве страны нет людей, которые могут предложить принципиально новый взгляд на то, как нужно управлять процессами в стране.

"Можно, конечно, провести просто перестановки для видимости. Но принципиально не думаю, что что-то изменится. Сырский продолжит делать то, что делал Залужный. И все слова, который озвучил президент, о том, что нужно поменять в ВСУ — это едва ли ни слово в слово фразы из статьи Залужного. В чем тогда принципиально новый подход?" — задается вопросом Рейтерович.

Фокус ранее писал, что увольнение генерала Валерия Залужного может вызвать апатию и разочарование в обществе, что станет причиной протестов после войны.

Также Фокус отмечал, что, по словам советник главы Офиса президента Михаила Подоляка, Залужного уволили из-за необходимости действовать по-новому.