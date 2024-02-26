РФ может атаковать Киевскую область, а также рискнет прорваться через Сувальский коридор, — Гетьман (видео)

Из белорусов РФ хочет сделать "мясную силу", управлять которой будут российские командиры. Кремль хочет проверить, как работает "пятая статья" НАТО, говорит майор запаса Алексей Гетьман.

Если западные партнеры, прежде всего США, не будут поставлять ВСУ оружие в необходимом количестве, то Украине придется держать оборону в крупных городах. То же самое касается и затягивания мобилизации в ряды ВСУ. Это означает, что по сути линия фронта прекратит существование, а сейчас ситуация с количеством снарядов и количеством бойцов хуже, чем была 24 февраля 2022 года. Об этом в интервью Фокусу рассказал майор запаса и участник российско-украинской войны Алексей Гетьман.

По его словам, все самые мотивированные украинцы, участвовавшие еще со времен АТО давно воюют на фронте почти без ротации. Если не будет мобилизации, то Украину придется защищать именно в крупных городах, что приведет к появлению отдельных участков напряженности именно в мегаполисах.

"И все же более острой проблемой является нехватка снарядов, ведь можно держать оборону меньшим количеством бойцов, — говорит Гетьман, — Я бы разделил нехватку бойцов и нехватку снарядов в соотношении 45% на 55%".

После "крепости Бахмут" и "крепости Авдеевки" следующим таким городом может стать Киев, говорит военный. По его мнению, оккупанты уже подготовили несколько десятков тысяч "вагнеровцев" на границе Беларуси и обустраивают места для дислокации российской армии.

"Я думаю, что они попытаются атаковать Киевскую, Сумскую и Черниговскую области, — отмечает Гетьман, — Возможны даже провокации на границе со странами Балтии и попытки прорыва так называемого Сувальского коридора в Калининград".

И хотя армия Беларуси на прямую не вмешивалась в войну, но делала это хитрее, отмечает майор запаса. Белорусские бойцы проходят обучение в РФ, а представители армии России давно вплелись в армию Беларуси и постоянно напоминают о блоке ОДКБ и ответственности перед ним. Скорее всего, там планируют сделать из белорусов "мясную силу", управлять которой будут российские командиры.

По словам майора запаса, даже Лукашенко уже надел форму и на встрече со своими военными рассказывал, что большой войны не избежать. Об этом говорят и шведы, которые сейчас учат детей срочно прятаться в бомбоубежища, а балтийские страны давно бьют на вспышку.

По мнению военного, для РФ нет проблем открыть второй фронт не захватив Украину, ведь силы армий балтийских стран нельзя сравнивать с ВСУ. Тем более по мнению Гетьмана, Кремлю очень интересно посмотреть, как НАТО будет задействовать так называемую "пятую статью" о совместной защите стран-участниц Альянса.

"Представим себе ситуацию, что российские оккупанты захватили Таллинн. И что будет делать НАТО, стрелять по столице Эстонии? — спрашивает Гетьман — Слабо верится, что ответные удары будут наноситься по Москве или Петербургу".

Напомним, 20 февраля Лукашенко заявил, что против гражданских Польши готовят провокацию, в которой обвинят Россию и Беларусь.