Под Роботиным оккупанты продолжают суицидальные миссии, а ВСУ не прощаются с Авдеевкой, — Братчук (видео)

Авдеевская оперативная зона и направление Бахмута являются одними из самых горячих участков фронта. Со своей стороны командование ВСУ прекрасно понимает, что сейчас крайне важно не допустить глобальных просчетов, говорит военный Сергей Братчук.

В направлении Роботино в Запорожье российские оккупанты сейчас не прекращают самоубийственные попытки с помощью рейдов выбить ВСУ. К тому же в своих сводках, они пишут, что это город, а не село, в котором до эвакуации проживало до полтысячи украинцев. Об этом в интервью Фокусу рассказал спикер украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

Он отмечает, что захват врагом руин Авдеевки в Донецкой области не принесет никакого облегчения российской армии, ведь обстрелы военных объектов в тылу и логистических путей Донетчины, которую они захватили, будет продолжаться. Стратегическая линия продолжает удерживаться ВСУ несмотря на все попытки оккупантов.

"Ни для кого не секрет, что уже давно планы украинской армии озвучивались в контексте маневровой обороны, — акцентирует Братчук, — Не надо отчаиваться и что-то себе придумывать, ведь к отходу из Авдеевки в случае критической ситуации готовились давно".

Армия Украины продолжает воплощать стратегию уничтожения вражеской логистики, говорит военный. Хотя после Авдеевки враг пытается двигаться на оперативном кураже.

"На бахмутском направлении ситуация остается очень сложной, — говорит Братчук, — Враг прикладывает невероятные усилия, но все же понемногу продвигается и закрепляется".

Вообще Авдеевская оперативная зона и направление Бахмута являются одними из самых горячих участков фронта. Со своей стороны командование ВСУ прекрасно понимает, что сейчас крайне важно не допустить глобальных просчетов и отход на заранее подготовленные рубежи не является прощанием с Авдеевкой, отмечает эксперт.

Надо принимать во внимание, что на фоне задержания помощи с оружием и снарядами от Запада враг смог накопить достаточный человеческий ресурс, чтобы просто "мясом" вытеснить ВСУ из Авдеевки. Но удалось это сделать ценой невероятных потерь, хотя в РФ это никого не интересует.

Напоминаем, 26 февраля представитель командования подтвердил, что ВСУ потеряли село Ласточкино в 2 км от Авдеевки. 27 февраля названы еще два потерянных села — Северное и Степное. Кроме того, 22 февраля стало известно об отступлении села Победа, расположенного между Марьинкой и Угледаром.