Продавали экскаваторы за бесценок, а теперь волонтеры собирают на них деньги, — Дикий о фортификации ВСУ (видео)

В ВСУ часто встречается советская практика, когда "два солдата из стройбата заменяют экскаватор", а это недопустимо, потому что кроме окопа они вырыть ничего не могут. Конечно, непрофессионально сделанные укрепления являются ненадежными и, по сути, кустарщиной, говорит военный эксперт.

Поскольку никто в Украине не рассчитывал на войну все годы независимости, то военная и инженерная техника просто распродавалась за копейки. Особенно это касается инженерных машин и экскаваторов. Неудивительно, что сейчас те же экскаваторы теперь уже частных застройщиков, купленные за бесценок, привлекаются за деньги бюджета к строительству оборонительных сооружений. Об этом в интервью Фокусу заявил военный эксперт и ветеран АТО Евгений Дикий.

По его мнению, является странной ситуация, когда согласно законодательству в военное время разрешается принудительно привлекать частную технику для обороны страны, а этого не делается. Сейчас волонтерам приходится по всей стране собирать деньги на закупку экскаваторов для военно-инженерных подразделений.

"А еще большим вопросом является проблема постановки задач к сооружению фортификаций в том или ином месте, — отмечает Дикий, — Оказывается, что решение таких вопросов спущено на уровень бригады и именно бригада решает где и кто будет копать фортификации и делает это собственноручно".

Эксперт отмечает, что в ВСУ до сих пор часто остается советская практика, когда "два солдата из стройбата заменяют экскаватор", а это недопустимо, потому что кроме окопа они вырыть ничего не могут. Конечно, непрофессионально сделанные укрепления являются ненадежными и, по сути, кустарщиной.

"А самое страшное, что те бойцы, которые отступают под вражеским огнем должны еще сами себя окапывать, — акцентирует Дикий, — Но здесь срабатывает очень мощная мотивация, потому что если не будешь окапываться, то не выживешь".

Конечно, есть много подразделений и бригад, куда предоставляется инженерная техника и именно там ставится задача на сооружение фортификаций. Но командиры таких подразделений и бригад ничего не понимают в инженерном деле, потому что их учили другому. Более того, большое количество комбригов и комбатов являются даже не кадровыми военными, а привлеченными из запаса, а они не специалисты по фортификации, отмечает ветеран АТО.

"А еще у нас нет человека, который бы отвечал именно за фортификации по всей линии фронта, — говорит Дикий, — Бригада ответственна только за свой участок в 10-12 км и больших компетенций не имеет".

По словам эксперта, сейчас выше бригады нет руководства, кто мог бы отвечать за фортификации не только по всей линии фронта, а хотя бы в пределах одной области. Теоретически это должна делать ОВГА — областная военно-гражданская администрация, но она настолько завалена своими делами, в том числе по обеспечению беженцев, что на фортификации нет времени.

"Конечно, есть командующий инженерными войсками, но его задача заключается именно в обеспечении техникой и людьми, — отмечает эксперт, — но не он определяет, что и где надо копать или строить".

Эта так называемая "линия Суровикина", которую построили оккупанты, не зря так называется, говорит Дикий, ведь именно Суровикин отвечал за все направление и определял, что, кому и где строить.

"Однако в ВСУ процесс все же налаживается, потому что до ноября 2023 года мы вообще почти не окапывались, кроме мелких участков, возведенных самими бойцами, — говорит ветеран АТО, — Сейчас прикладываются все силы к фортификациям, ведь каждый боец и командир понимает, что от этого зависит и жизнь солдат и сдерживание врага".

Напомним, ранее в издании The New York Times сообщили, что российские войска продолжают постепенно достигать определенных успехов на Авдеевском направлении. Среди причин дефицит боеприпасов и уменьшение западной помощи. Но есть еще одна причина — плохие фортификационные сооружения.