Все ближе к Крымскому мосту. Как дроны Magura добрались до Феодосии и поразили корабль "Сергей Котов"

Силы обороны Украины уверенно добивают Черноморский флот РФ. Корвет "Сергей Котов" вместе с крейсером "Москва" нападали на остров Змеиный, а теперь оба на дне. Морские дроны легко добираются до Керченского пролива и скоро российским военным предстоит трудный выбор: сохранить боевые корабли, или ослабить оборону Крымского моста.

Боевых кораблей в составе Черноморского флота России становится все меньше. После потери большого десантного корабля (БДК) "Цезарь Куников" 14 февраля 2024 года, ко дну пошел патрульный корабль "Сергей Котов". Удачную спецоперацию провели в ночь с 4 на 5 марта Главное управление разведки Минобороны Украины (ГУР МО) и Военно-морские силы ВСУ.

Удар нанесли пятью морскими дронами Magura V5 недалеко от Керченского пролива. У российского корабля проекта 22160 повредилась корма, правый и левый борты. Стоимость потопленного судна — более 65 миллионов долларов. Крымские СМИ уточняют, что корабль уничтожили в районе Феодосии.

Корвет "Сергей Котов" потопили возле Феодосии

Примечательно, что советский контрадамирал Сергей Котов, в честь которого назвали потопленный корвет, умер в Феодосии 16 октября 1999 года в 87 лет.

Представитель ГУР МО Андрей Юсов говорит, что за "Сергеем Котовым" охотились давно. Прошлая атака была в сентябре 2023 года, но россияне отремонтировали поврежденное судно.

Вместе с крейсером "Москва" корвет участвовал в нападении на остров Змеиный. Теперь оба корабля на дне, объяснил представитель разведки.

Судьба членов экипажа уточняется. Как говорит Юсов, после пяти прямых попаданий погибшие и раненые точно есть, но часть военных все же эвакуировалась.

Российские военкоры утверждают, что после атаки на патрульный корабль все остались живы, экипаж якобы выполнил свою задачу. Несколько безэкипажных катеров удалось уничтожить, но повреждения были слишком серьезными и "Сергей Котов" не удержался на плаву. Моряки покинули корабль, некоторые получили ранения, пишут пропагандисты.

Как морские дроны добрались до Феодосии?

Показательно, что российский корабль поразили рядом с Крымским мостом. Безэкипажные катера преодолели относительно большое расстояние от контролируемой Украиной территории.

Тактика с дронами Magura работает безотказно, российская армия пока не нашла способ противодействия им, отмечает в беседе с Фокусом военный эксперт Национального института стратегических исследований Максим Паламарчук.

Крымский мост, как заявляет оккупационная сторона, хорошо охраняется. Попадание морского дрона в корабль ставит под сомнения эти утверждения.

"Россияне попали в цугцванг: чтобы сохранить корабли, надо отвести их дальше. Но тогда оборона моста просядет", — заметил аналитик.

Вероятно, дроны запускали с южной точки в Украине и они успешно прошли всю акваторию Черного моря вблизи Крыма. Ночные операции — самые эффективные, так как дроны Magura малозаметные с воздуха. Российские военные применяют против них боевые вертолеты, в том числе Ми-28, но далеко не всегда успешно.

"Постоянное вертолетное дежурство в Черном море вблизи Крыма невозможно организовать", — говорит Паламарчук.

Важность корабля "Сергей Котов" для флота России

Всего с начала войны ВСУ вывели из строя как минимум 15 кораблей Черноморского флота. Это почти четверть всех кораблей ЧФ на момент начала войны, отмечает российское медиа "Агентство".

"Сергей Котов" был самым новым патрульным кораблем в составе Черноморского флота. Судно спустили на воду в январе 2021 года на верфи судостроительного завода "Залив" в Керчи.

"Котов" сопровождал российские корабли, доставлявшие вооружение в Сирию через Босфор. Всего их было четыре, осталось три. Еще два на стадии постройки", — рассказал Фокусу инженер-кораблестроитель, военно-морской эксперт Владимир Заблоцкий.

По водоизмещению и размерам корабль относится к классу "корвет". Но по вооружению они немного не дотягивает: на судне нет ракетных пусковых установок, объясняет специалист.

Согласно проекту, корабль оснащен многоканальным зенитным ракетным комплексом (ЗРК) "Штиль-1", ЗРК ближнего действия 3М-47 "Гибка"и двумя малогабаритными дистанционно-управляемыми гранатометными комплексам ДП-65. ВС РФ планировали разместить на нем зенитно-ракетные установки, но начинание до ума не довели.

"В кормовой части на одном из кораблей ставили ЗРК "Тор", но места для приземления вертолетов не хватило. Замечу, что нам важно уничтожать все российские корабли, которые еще держатся на воде. Чем больше тем лучше", — заключил эксперт.

Напомним, командование Черноморского флота России хочет включить в боевой состав большой десантный корабль "Константин Ольшанский". Украинское судно оккупанты захватили в 2014 году.

Спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук 15 февраля заявил, что в составе Черноморского флота России осталось пять БДК. До начала полномасштабной войны с Украиной их было не менее 13.