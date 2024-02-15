Из 13 больших десантных кораблей ЧФ РФ на ходу осталось всего 5, — ВМС ВСУ (видео)

По словам Дмитрия Плетенчука, потери россиян в море колоссальные, ведь большинство из кораблей не подлежат восстановлению или в ремонте. О десантных операциях оккупанты могут на ближайшее время забыть.

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У Российской Федерации осталось всего 5 больших десантных кораблей Черноморского флота, которые все еще на ходу. До войны их было не менее 13. Об этом заявил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телеканала Freedom.

По его словам, такие потери значительно снижают десантные возможности противника. Соответственно, угроз с высадкой десанта должно стать значительно меньше, ведь реализовать это ВС РФ будет крайне сложно.

"Эти операции сейчас и так, в принципе, фактически невозможны и ввиду наличия ракетных береговых артиллерийских войск Военно-морских сил, и ввиду того, что сухопутная операция в этом направлении невозможна. Тем не менее в свое время они оттянули достаточно много ресурсов с других направлений в ожидании этой высадки", — заявил Дмитрий Плетенчук.

Отдельно спикер Военно-морских сил добавил, что уничтоженный корабль в Черном море использовался часто для решения логистических задач. То есть, подобные судна были в качестве паромов или с их помощью перевозили гражданских, если возникали проблемы с Крымским мостом.

Сейчас же, спустя практически два года полномасштабной войны, у российского Черноморского флота осталась треть кораблей.

"Если брать большие десантные корабли, то из 13 единиц, которые на начало полномасштабного вторжения были в распоряжении Черноморского флота, на ходу осталось всего 5, еще 4 — в ремонте и 4 уничтожены. Что касается общей картины, то можно смело утверждать, что треть этих кораблей уже в принципе не существует. Еще 15 единиц находится в ремонте, но они сохраняют свое основное боевое ядро. Это носители крылатых ракет", — продолжил Дмитрий Плетенчук.

Напомним, 14 февраля сообщалось, что Черноморский флот РФ теряет по кораблю в месяц, о чем писало издание Forbes. Российский флот начал полномасштабное вторжение в Украину с девятью десантными кораблями. За два года тяжелых боев украинцы взорвали или потопили три корабля проекта 775 (в кодификации НАТО — Ropucha (жаба — польск.) и проекта 1171 "Саратов" и "Тапир".