Кризис "Слуги народа" или бунт оппозиции: Мог ли законопроект о мобилизации обвалить работу Рады

Законопроект о мобилизации и еще более 100 документов могут остаться непроголосованными почти на месяц. Депутаты неожиданно прервали процесс заседаний из-за отчета перед Сенатом США и собрались ехать на фронт, общаться с военными. Опрошенные Фокусом нардепы и политологи уверяют, что эта причина для "отпуска" — лишь отговорка. Кризис в президентской партии скрывать все труднее.

Верховная Рада Украины перенесла пленарные заседания, запланированные на этой неделе. Голосов для продолжения работы парламента не нашлось, все выдвинутые на второе чтение законопроекты сняли с повестки дня. Рассматривать инициативы для военных, включая законопроект №11012 о доплатах и льготах для ВСУ, никто не собирается, пожаловался нардеп от партии "Голос" Ярослав Железняк.

Вчера, 4 марта, на согласительном совете с фракциями присутствовали четыре министра. Они просили не откладывать и быстро проголосовать их законопроекты. А сегодня выясняется, что Рада не будет заседать фактически месяц, добавил представитель "Голоса".

Повестка дня с 6 по 7 марта предусматривала рассмотрение 48 законопроектов, а на 8 марта в очереди было 55 документов. Инициативы были социального, образовательного и военного содержания, а также минимум 10 ратификаций.

Причина перерыва в заседаниях, по данным главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, связана с работой нардепов в местах дислокации военных по аналогии с работой в округах.

"Сейчас в этом направлении для наших депутатов есть срочная и важная задача, которая напрямую влияет на помощь партнеров. Когда она будет выполнена, они вернутся к работе в сессионном зале. Такие вещи не могут и не должны анонсироваться по вопросам безопасности", — разъяснил он ситуацию.

В комментарии Фокусу Ярослав Железняк отметил, что отчет перед Сенатом — всего лишь отмазка, которую придумали сегодня утром, чтобы не пояснять истинные причины.

"Нет никакого отчета, для которого нужны депутаты. Просто голосов у них нет и все. C законопроектом о мобилизации это не связано, документ даже комитет не прошел", — объяснил он.

Однако нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский говорит Фокусу, что тезис о нехватке голосов — недостоверный. Проблема работы парламента, по его словам, заключается в "поправочном спаме" и часть депутатов используют его для решения личных проблем.

"Рассмотрение каждого законопроекта затягивают на недели, чтобы заблокировать работу Рады. А во время войны это недопустимо. Сотни правок от оппозиции к любому документу. Обычно в повестке дня стоит десяток проектов на второе чтение, а они начинают ставить ничего не значащие правки", — поясняет от проблему.

Раду "разогнал" законопроект о мобилизации?

Политические разногласия в Раде происходят во время работы над новым законопроектом о мобилизации. Верховная Рада готовится во втором чтении рассматривать более 4 тысяч поправок. В связи с этим представитель оппозиции Алексей Гончаренко прямо говорит о "кризисе и бардаке" в парламенте.

"Знаете, кто больше всего подал правок в правительственный законопроект о мобилизации? "Слуги народа". То есть "Слуги народа", которые выбирали это правительство, не соглашаются с подготовленным правительством законопроектом. Вы понимаете, что это значит?", — акцентирует он внимание.

"Украинская правда" пишет, что накануне решения о переносе заседания Рады было проведено заседание согласительного совета, на котором депутаты "Европейской солидарности" и "Голоса" протестовали, что их не отпускают в заграничные командировки. В результате 5 марта решили вообще отменить все заседания на этой неделе.

Кризис монобольшинства в разгаре

Уход Верховной Рады на долгий перерыв можно считать проявлением колоссальной безответственности с элементами саботажа. Показательно, что за этой историей в первую очередь стоит монобольшинство, указывает политолог Игорь Рейтерович.

"Экспертиза строительства укреплений и проверка военных — довольно слабая причина. Возможно, это относится к полномочиям нардепов, но делать это надо не за счет основной работы. Смысл ездить на проверки целой толпой? Похоже на специально подготовленную акцию. Может потому, что нет голосов под законопроект о мобилизации? — говорит он Фокусу.

Законопроект о мобилизации оброс массой правок и уже никто не понимает, что оставлять, а что убирать из документа. Другой момент, как отмечает эксперт, связан с финальным проявлением кризиса провластной партии. После встречи с президентом 21 февраля большинство нардепов пребывали в состоянии апатии, у многих отпало желание работать.

О приближении большого кризиса в парламенте предупреждал и Арахамия в конце января 2024 года. Только во фракции на тот момент было 17 заявлений на сложение мандата.

"У нас уже 401 человек в парламенте, еще одного мы точно отпустим по медицинским обстоятельствам – будет 400 человек. 226 (минимальное количество для принятия решений, — ред.) из 400 очень трудно собирать, честно говоря. В других фракциях и партиях, я тоже знаю, есть люди, желающие уйти", — говорил нардеп.

В "Слуге народа" решили, что не будут давать голоса за сложения мандатов. Исключения составляют реальные медицинские проблемы.

"Многие хотели понять, куда мы вообще движемся? На встрече почти не было коммуникации, просто раздавали задания голосовать. Некоторые нардепы говорят, что желающих сложить мандаты в "Слуге народа"— порядка 50 человек. Большая часть мажоритарщики, их не заменишь. Но нардепов не отпускают, в ответ они идут по пути наименьшего сопротивления — отказываются работать", — поясняет Рейтерович.

Депутаты понимают, что им придется голосовать за непопулярные решения и хотят избежать политической ответственности, заключает политолог.

Напомним, украинские нардепы работают над законопроектом о мобилизации. Парламент дискутирует насчет способов предоставления данных в ТЦК и наказаний для уклонистов.

Фокус ранее писал о причинах проведения общего собрания фракции "Слуга народа" 21 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский хотел донести до депутатов важность принятия тяжелых и жестких решений.