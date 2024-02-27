Накануне тяжелых и ответственных решений по мобилизации: зачем Зеленский собирал "Слуг народа" (видео)

Зеленский собирал фракцию, чтобы дать понять, что стране надо принимать тяжелые и жесткие решения. Особенно это касается бюджета Украины, ведь мобилизация в ряды ВСУ требует увеличения финансирования, говорят эксперты.

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Общее собрание фракции "Слуга народа", которое состоялось 21 февраля, является очень полезным для снятия острых вопросов и даже политической растерянности среди самих депутатов, которые теряются в теориях заговора читая о них в СМИ. К тому же надо было продемонстрировать, что фракция и Офис президента работают в унисон. Об этом в интервью Фокусу рассказали политолог Алексей Буряченко, председатель "Международной ассоциации малых городов" и глава "Центра анализа и стратегий" Игорь Чаленко.

А еще, по мнению Алексея Буряченко, Зеленский собирал фракцию, чтобы дать понять, что стране надо принимать тяжелые и жесткие решения. Особенно это касается бюджета Украины, ведь мобилизация в ряды ВСУ требует увеличения финансирования.

"А еще надо было дать понять депутатам фракции, что надо перезагружать мобилизацию и покончить с "бусиками", — акцентирует Буряченко, — Накануне принятия правок в закон о мобилизации нужны голоса всей фракции".

По словам Игоря Чаленко, сейчас Украина не может на 100% рассчитывать на внешние финансовые ресурсы. Поэтому, возможно, в случае, когда один из векторов финансирования не сработает, то его придется компенсировать путем выпуска ОВГЗ (облигациями внутренних государственных займов).

"Хотя надо понимать, что за счет выпуска ОВГЗ невозможно покрыть все потребности, а включать "печатный станок" тоже приведет только к ухудшению ситуации, — отмечает Чаленко, — К тому же МВФ просто не даст нам этого сделать и это правильно".

Поэтому, по словам аналитика, надо проводить секвестр (сокращение доходной и расходной части, соблюдая баланс) бюджета и полностью ориентироваться на базовые расходы, которые критически важны для государства. А еще надо вложить деньги в укрепление позиций, чтобы продержавшись в обороне 2024 год накопить силы для очередного наступления уже в 2025 году.

Подытоживая второй год широкомасштабного вторжения Игорь Чаленко в виде основных достижений видит необычную консолидацию украинского общества, которая через волонтеров и активистов мощно помогает ВСУ. Необычной силой общества Украина показала Путину, что может "играть в долгую" и не сдаст государство. Из негативных моментов аналитик отмечает очень быструю расслабленность общества после успехов ВСУ на фронте.

По мнению Алексея Буряченко, за два года Украина выросла из "коротких штанишек" и окончательно сняла розовые очки по отношению к РФ. Теперь на политику многовекторности украинцы будут смотреть другими глазами, отмечает он. Как негатив политолог отмечает несостоятельность трансформации экономики к военным потребностям, ведь Правительство до сих пор не смогло полноценно запустить военный ВПК.

Напомним, 20 февраля президент Украины Владимир Зеленский назвал главное условие реального завершения войны с Россией.