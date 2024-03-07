Что мешает Украине получить ракеты Taurus и почему Шольц ведет себя как ребенок, — эксперт (видео)

Шольц очевидно является слабохарактерным человеком, который не может взять на себя серьезную ответственность, отмечает Максим Несвитайлов. Он пытается просто "пройти между каплями", но для лидера такого мощного государства во времена такого глобального кризиса это недопустимо, говорит эксперт.

После того как Бундестаг принял рекомендацию о передаче Украине дальнобойных ракет Taurus позиция премьера Олафа Шольца, наложившего вето на это решение, выглядит нелепо. В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон перехватывает лидерство в Европе. Об этом в интервью Фокусу заявил эксперт-международник Максим Несвитайлов.

По его мнению, заявление Шольца о необходимости отправлять для наведения и контроля ракет немецкий контингент, который в свою очередь никто отправлять не хочет, выглядит смешно. Шольц уже просто запутался в причинах отказов от передачи ракет Taurus, говорит эксперт.

"Он просто придумывает какие-то отмазки как ребенок, которого просят вынести футбольный мяч из дома, — акцентирует Несвитайлов, — Он говорит что меня мама не отпустит или еще что-то и таким образом отдает европейское лидерство президенту Франции Макрону".

Эксперт считает, что Шольц может затягивать передачу ракет из-за электората, который достаточно скептически настроен к таким решительным действиям и боится гибридного нападения на Германию. А еще, возможно, по закрытым каналам Россия угрожает Германии.

"Еще стоит учитывать историческую вину немцев перед россиянами, — говорит Несвитайлов, — Хотя почему-то немцы забыли, что должны и украинцам за Вторую мировую. Просто Москва монополизировала себе все жертвы и страдания и постоянно разыгрывает карту жертвы прошлой войны".

Шольц явно слабохарактерный человек, который не может взять на себя серьезную ответственность, отмечает эксперт. Он пытается просто "пройти между каплями", но для лидера такого мощного государства во времена такого глобального кризиса это недопустимо.

На фоне нерешительности Шольца приятно удивляют заявления президента Франции Эммануэля Макрона о возможности присутствия западных войск, хотя об этом даже никто и мечтать не мог, отмечает специалист. Заявление Макрона вновь разогрело интерес вокруг Украины особенно после того, как забуксовала помощь от США.

"Надо понимать, что над Макроном сейчас не висит бремя выборов, поэтому он может позволить себе необычные шаги, — говорит Несвитайлов, — Возможно в его политических планах есть переход на уровень общеевропейской политики после нынешнего второго президентского срока".

По мнению эксперта-международника, в ЕС назревают определенные реформы, и Макрон будет претендовать на одну из лидирующих должностей в обновленных институтах Европейского Союза. Тем более, по словам Несвитайлова, Маркон живет политикой и поэтому он 100% из политики не уйдет, а потому ему надо актуализировать себя как сильного лидера Европы. В любом случае заявления президента Франции сейчас положительно играют на руку Украине.

Напомним, что президент Франции Эмманюэль Макрон уже на этой неделе может объявить о поддержке предложения Чехии по закупке 800 тысяч артиллерийских снарядов из стран за пределами Европейского Союза для Украины.