От дипломатов до ультраправых: как РФ трансформировала шпионскую сеть на Западе

Российские агенты продолжают работать на Западе и даже сумели увеличить свое присутствие с начала полномасштабного вторжения в Украину. Фокус выяснил, как спецслужбы РФ изменили подход к шпионажу и кого они вербуют для сотрудничества.

Россия возобновила шпионскую войну с Западом. Запись телефонного разговора старших офицеров ВВС Германии, перехваченного спецслужбами РФ, где они обсуждают отправку крылатых ракет в Украину — один из ярких тому примеров. К такому выводу пришли журналисты издания Financial Time, побеседовав с представителями западной разведки.

По информации СМИ, еженедельно всплывает информация о тайных операциях России. Так, 27 февраля болгарину Тихомиру Иванчеву предъявили обвинение в участии в предполагаемой российской шпионской сети в Великобритании — он стал шестым подозреваемым по этом делу.

Незадолго до этого во Франции обнаружили сеть из 193 веб-сайтов, предназначенных для распространения дезинформации накануне европейских выборов в этом году. А в Европарламенте латвийского депутата Татьяну Жданок заподозрили в сотрудничестве с российской секретной службы.

И хотя после начала полномасштабного вторжения из ЕС выслали около 600 российских дипломатов, 400 из которых подозревали в шпионаже, российские спецслужбы перегруппировались и модернизировали сеть агентов.

Большая сеть шпионов

Российская агентурная сеть — вторая в мире после китайской по количеству людей, завербованных спецслужбами, говорит Фокусу бывший сотрудник СБУ Иван Ступак. У США тоже развитая сеть агентов. Однако для американцев, по словам эксперта, важнее техническое оснащение, а не количество шпионов по всему миру.

"У Китая нет проблем с людьми по всему миру — в каждой стране есть от 100 до нескольких десятков тысяч людей, работающих по заказу спецслужб. У России приблизительно та же история. В агентурной сети РФ задействованы как неподготовленные люди, завербованные для выполнения простых заданий — так называемая, неквалифицированная сила, так и профессиональные агенты", — отмечает Ступак.

Мотивы для сотрудничества со спецслужбами у людей разные. Кого-то подкупают с помощью шантажа, других — деньгами. Бывает, что человек просто идейный — например, патриот своей страны, и готов выполнять задания по зову сердца.

По словам Ступака, российские спецслужбы работают как со своими агентами, так и с иностранцами, задействованными в политике, бизнесе, преступных группировках. Один из ярких примеров подобного сотрудничества — история побега сына экс-губернатора Красноярского края Артема Усса, арестованного в Италии по подозрению в продаже американских военных технологий Москве. По информации СМИ, сбежать из-под домашнего ареста и вернуться в Россию ему помогла преступная группировка из Сербии.

"Разведка работает по разным направлениям. Их интересует как актуальная информация, которую можно использовать в своих целях, так и возможность влиять на политику других странах. Например, могут завербовать обычного немца, патриота своей страны, по каким-то причинам недолюбливающего Украину. Допустим, этот немец каждый день будет пить кофе с канцлером Шольцем. А во время подобных встреч отговаривать его отправлять ракеты "Таурус" в Киев, так как это может привести к ядерной войне. Все это — работа агентуры", — продолжает экперт.

Тратили миллиарды

Подготовленные агенты нередко приезжают в западные страны по дипломатическому паспорту, выполняют задания, и если их подозревают в совершении противоправных действий — в течение 48 часов возвращаются в Москву.

Самая большая сеть российский агентов в ЕС — в Бельгии, говорит Фокусу дипломат, эксперт Центра оборонных стратегий Александр Хара. Также спецслужбы РФ активно работают в Германии и Австрии.

"Австрия была переполнена российскими шпионами до полномасштабного вторжения, им было легко там действовать, а потому после начала большой войны некоторые страны ЕС ограничили обмен разведданными с Австрией, так как считали, что эта страна не умеет хранить секреты", — рассказывает Хара.

Однако после начала полномасштабного вторжения многих дипломатов депортировали в Россию, а потому россиянам пришлось выстроить новую систему агентов.

Хара отмечает, что традиционно, в посольстве всех стран весь персонал делиться на три категории: дипломаты, их дети и сотрудники ГРУ, Службы внешней разведки. Кроме того, россияне отправляли на Запад много, так называемых, агентов-нелегалов. Это подготовленные сотрудники спецслужб с поддельными паспортами, которым придумывают легенду и отправляют работать в другие страны под прикрытием. После того как российских дипломатов массово депортировали из ЕС, в РФ стали больше ресурсов вкладывать именно в таких сотрудников, считают эксперты.

"Этих агентов называют классом "люкс". Им полностью переписывают биографию — дают новое имя, документы, придумывают бэкграунд. И вот уже условная агент Линда, окончившая магистратуру в государственном университете Сан-Паоло, отправляется с бразильским паспортом на Запад, где устраивается на работу в ООН, НАТО или ОБСЕ. Если такой агент попадется — ему грозит до 20 лет тюремного заключения за шпионство", — рассказывает Ступак.

Политический эксперт Александр Кочетков отмечает в беседе с Фокусом, что до начала полномасштабного вторжения РФ тратила колоссальные средства на вербовку людей за границей. Сейчас им удается продолжать свои действия, так как, по мнению эксперта, разведка западных стран работает недостаточно эффективно.

"До Европы долго доходит, что война идет против них, а не против Украины. В период Холодной войны российская агентура тоже работала эффективно, но Запад шпионов искал и устранял. Сейчас противодействия со стороны Запада недостаточные. Есть много сочувствующих РФ, и потому их агенты продолжают работу, не столько за счет профессионализма, сколько за счет массовости", — говорит эксперт.

Фокус ранее писал, что в Польше осудили 14 российских агентов, которые следили за движением гуманитарной помощи и планировали диверсии на железной дороге. Среди них — 11 украинцев.

Также Фокус отмечал, что экс-депутата Сейма Латвии Яниса Адамсонса приговорили к 8,5 годам лишения свободы за шпионаж в пользу РФ.