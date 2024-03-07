Пять миллионов мужчин "в запасе". Может ли война России с Украиной превратиться в тотальную

В Украине насчитали почти пять миллионов мужчин, которых можно призвать в случае тотальной мобилизации. В условиях затяжной войны с РФ такой сценарий обернется катастрофой для Украины, ведь у врага резерв живой силы в разы больше. Фокус выяснил, кого первым отправят на фронт, если власти рискнуть соревноваться с врагом количеством солдат.

В Украине на данный момент живут около 5 миллионов мужчин, которых можно призвать в армию. Потребность мобилизации в 500 тысяч человек, о которой говорил экс-главнокомандующий Валерий Залужный, на фоне столь большой цифры может показаться мелочью. Издание Texty.org.ua приводит примерные подсчеты резервов живой силы, исходя из которых следует, что войну с Россией на истощение вести крайне тяжело.

"Если мы говорим о долгой войне, нужно знать, какие у нас есть резервы", — аргументируют авторы цель исследования.

Согласно инфографике, до полномасштабного вторжения в Украине проживало чуть менее 10,5 миллионов мужчин в возрасте от 18 до 59 лет (без учета оккупированных Крыма и Донбасса). На третий год боевых действий цифра существенно изменилась. В Силах обороны Украины служат 1,3 миллиона, получили инвалидность 1,02 миллиона, бежали из страны или живут в условиях российской оккупации еще 1,26 миллиона военнообязанных.

Другие категории — это забронированные, студенты и преподаватели, многодетные отцы, а также заключенные. Суммарно их более 1,3 миллиона человек.

Даже если представить, что воевать придется всем пяти миллионам украинским мужчинам, общий мобилизационный резерв России все равно больше в пять раз. Согласно данным от министра обороны РФ Сергея Шойгу, по состоянию на сентябрь 2022 года мобресурс врага доходил до 25 миллионов человек. Сюда входят отслужившие срочную службу, имеющие боевой опыт и военную специальность.

Призрак тотальной войны?

В истории существует научный термин "тотальная война": участвующие в ней страны используют все доступные ресурсы и методы для победы над противником. Такой вид войны предполагает тотальную мобилизацию общества. Принудительный массовый призыв мужчин в армию был во время французской революции в 1793 году.

Современные примеры тенденций превращения войны в тотальную проявились во время Первой и Второй мировых войн. Стоит отметить, что массовый призыв не пользовался популярностью у населения воюющих стран: дезертирство и уклонение были обычным явлением.

Вопросы возможностей мобилизации миллионов украинцев должны оправдываться военной необходимостью и экономической обоснованностью, рассуждает в беседе с Фокусом политический эксперт Петр Олещук.

"Действительно, в Первую мировую войну призывали огромный процент мужчин во Франции. Негативных последствия для страны была масса, но мы видим, что Франция существует по сей день. Миллионную армию в принципе создать можно, но баланс экономики и социальной стабильности точно пострадает", — считает аналитик.

Отметим, что не только солдаты Франции тащили груз Первой мировой войны. Страна входила в "Тройственную Антанту", военный союз с Великобританией и Россией. Союзники также предоставляли свою живую силу.

"В современных реалиях пехота — не основная воюющая часть. Не забывайте, что арсенал военно-технического оборудования со времен мировых войн кратно расширился", — делает выводы политолог.

В Украине весьма остро стоит проблема справедливости мобилизации и в условиях ужесточения набора в ВСУ она превратится в катастрофу, замечает социолог, генеральный директор Киевского международного института социологии (КМИС) Владимир Паниотто.

"Армии нужны люди, чтобы воевать, но на фронт часто попадают в зависимости от социального статуса. Весьма несправедливой выглядит социальная концепция, при которой на войну берут тех, у кого меньше денег. А с точки зрения государства это наиболее эффективная позиция. Поэтому примерно можно представить, как будут выбирать из этих пяти миллионов оставшихся украинцев", — говорит он Фокусу.

Неизвестно, сможет ли Украина при сценарии тотальной мобилизации восстановить нормальную жизнь в тылу и военную экономику.

"Если мы потеряем поддержку Запада и надежду на быстрое завершение войны, власти вынуждены будут искать разные пути сохранения Украины и ее независимости. Прийдется пойти на компромиссы. Россия надеется на это и ждет, когда президентское кресло в США займет Дональд Трамп", — объясняет социолог.

Напомним, украинские власти продолжают обсуждать законопроект о мобилизации №10449. В январе 2024 года его вернули Кабинету министров на рассмотрение. Верховная Рада может вынести окончательное решение по документу до конца марта.

Фокус ранее писал о возможных ограничениях в правах для уклонистов. Нардепы могут одобрить запрет на управление транспортными средствами.