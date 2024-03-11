Полицейских забронируют. Почему в Раде "переиграли" призыв силовиков на фронт

Начальная версия законопроекта о мобилизации разрешала призыв в армию правоохранителей, но с правом отсрочки. Народные депутаты внезапно решили, что полицейские очень нужны в тылу для обеспечения безопасности и вернули всем полную бронь. Фокус разбирался, чем вызвана смена мобилизационных приоритетов.

Законопроект об ужесточении мобилизации в Украине, получивший рекордную за всю историю количество правок, расширяет категорию забронированных украинцев за счет полицейских. Всех сотрудников Нацполиции решили забронировать, заявил народный депутат от "Слуги народа", член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

"Мы договорились, что все полицейские становятся забронированными, а не получают право на отсрочку", — заявил он.

Изначально в законопроекте о мобилизации предполагался призыв сотрудников правоохранительных органов, но с правом получения отсрочки. Почему данную норму решили изменить, неясно.

Кроме правоохранителей, бронь полагается и 50% военнообязанным работникам органов государственной власти и местного самоуправления категорий "Б" и "В". Не отправят на фронт и высший корпус госслужащих категории "А".

В комментарии Фокусу Федор Вениславский рассказал, что полицейские получают отсрочку от призыва в ВСУ по действующему законодательству благодаря нахождению на спецучете.

"Цель будущего закона — поставить всех военнообязанных мужчин на воинский учет. С полицейскими есть нюанс: если они перестают служить в полиции, кто-то из них становится на воинский учет, а кто-то — нет. Такого не должно быть", — объясняет политик.

Полицейские нужны стране, чтобы обеспечивать безопасность на улицах городов и не допускать увеличения преступности. Именно для сохранения этих функций и предполагается 100% бронирование сотрудников Нацполиции.

"С точки зрения мобилизационного ресурса ничего не добавляется и не убавляется. С работниками прокуратур и судов другая специфика, ведь они представляют судебную ветвь власти. Бронирование может быть способом влияния на их независимость, вероятно, им сохранят отсрочку от призыва. А все правоохранители, НАБУ и ГБР, будут под "броней", — заметил он.

До конца марта законопроект должен попасть на рассмотрение в сессионный зал Верховной Рады, уверен Вениславский.

Один следователь на 5 тысяч человек: как грамотно мобилизовать полицейских?

Стоит напомнить, что министр внутренних дел Украины Игорь Клименко говорил о предоставлении брони каждому украинскому полицейскому в конце февраля 2024 года. В армию они могут пойти лишь по собственному желанию.

Глава МВД критиковал тех, кто размышляет о боевых способностях полицейских и назвал их "диванными экспертами".

"А кто будет тогда защищать от преступников население, выезжать на вызовы?" — спрашивал он.

В системе внутренних органов действительно существуют специалистов, которых непросто заменить. Отправка данной категории на фронт не улучшит военные ряды, говорит Фокусу бывший полицейский-криминалист, адвокат Виктор Чевгуз.

"Давайте следователей отправим — человека четыре года обучали, он стажировался, умеет допрашивать, назначать экспертизы и направлять материалы дела в суд. С точки зрения боевой значимости, он ничем не отличается от гражданских, у них только есть право на ношение оружия и все", — поясняет бывший сотрудник органов.

Один следователь приходится на 4-5 тысяч человек и если его отправить на фронт, люди останутся без правовой помощи государства. С уголовным розыском схожая история: в каждом райотделе более десятка таких работников и если половину убрать, уровень нахождения преступников понизится соответственно, рассуждает адвокат.

Количество мобилизованных следователей, криминалистов и других узкоспециализированных работников будет небольшое, а системе можно нанести непоправимый ущерб. Нераскрытое преступление порождает новые противозаконные действия, добавляет Чевгуз.

Однако по оценкам военного эксперта Дмитрия Снегирева, общий штат полицейских в военное время явно раздутый. Кабмин Украины в мае 2023 года утвердил предельную численность работников Нацполиции на уровне почти 140 тысяч человек.

"Это огромное количество силовиков для Украины, даже в сравнении с невоюющими европейскими странами. Заметим, что число полицейских никак не влияет на криминогенную ситуацию в стране. Скорее всего, речь идет о лоббировании интересов полицейских", — предполагает эксперт.

Еще больше вопросов к военным пенсионерам, их насчитывается почти 367 тысяч. Из указанного количества 156 тысяч не находятся на военной службе или вообще не работают.

"По состоянию здоровья они проходят, опыт обращения с оружием имеют. Соответственно, это должен быть костяк мобилизации. Поставьте их на общий учет, пусть защищают страну", — подытожил Снегирев.

Фокус ранее писал, что делать, если на блокпосту мужчине вручают повестку. В первую очередь надо узнать причину остановки авто и потребовать документы у работников ТЦК.

Напомним, украинские военные ранее говорили, что практически все силовики подойдут для службы в пехоте. Базовый уровень огневой им физподготовки у полицейских лучше, чем у любого мобилизованного гражданского.