Мобилизация в Украине: как действовать, когда ТЦК вручает повестку на блокпосте

Адвокат Диана Терновая советует вызвать представителей Нацполиции в случае неправомерных действий сотрудников ТЦК и СП. По ее словам, нужно зафиксировать возможное правонарушение.

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Во время военного положения и всеобщей мобилизации представители ТЦК и СП могут выписать повестку в любом публичном месте. Адвокат юридической компании "Приходько и Партнеры" Диана Терновая в комментарии "РБК-Украина" рассказала, что делать, когда мужчине вручают повестку на блокпосте.

По ее словам, в таком случае нужно сначала узнать причину остановки автомобиля у представителя полиции. Также стоит проверить документы у представителей ТЦК, речь идет о служебном удостоверении, подтверждающем принадлежность лица к территориальному центру комплектования и социальной поддержки.

Кроме этого, Диана Терновая советует попросить предъявить приказ коменданта о полномочиях определенных представителей ТЦК и СП на вручение повесток военнообязанным гражданам. В случае неправомерных действий нужно вызвать других представителей Нацполиции и зафиксировать правонарушение.

Напомним, во время мобилизации определенные предприятия и организации могут забронировать своих военнообязанных мужчин от призыва в ряды ВСУ. Однако существуют две категории мужчин, которых запрещено бронировать. Речь идет о тех, кто имеет дефицитные для армии военно-учетные специальности, и тех, кто имеет право или уже получил отсрочку от призыва.

Ранее адвокат Диана Терновая рассказала, что военнообязанные мужчины должны прийти в ТЦК и СП и обновить свои данные после регистрации брака. По ее словам, это не означает, что граждан сразу мобилизуют на войну.