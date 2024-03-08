Обязательная явка в ТЦК: мобилизуют ли мужчин в ВСУ сразу после регистрации брака

После регистрации брака мужчина должен обновить свои данные в ТЦК и СП. Это нужно сделать лично в течение семи дней, рассказала адвокат Диана Терновая.

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После регистрации брака ЗАГСы передают информацию о военнообязанном гражданине в ТЦК и СП. Адвокат юридической компании "Приходько и Партнеры" Диана Терновая в комментарии "РБК-Украина" рассказала, могут ли мужа мобилизовали сразу после свадьбы.

Юрист рассказала, что при подаче заявления о регистрации брака граждане заполняют соответствующие графы для предоставления информации. В частности, и сведения об отношении к военной службе.

"Таким образом, после регистрации брака, ЗАГС действительно сообщает ТЦК об изменении семейного положения лица", — сказала Диана Терновая.

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По ее словам, после регистрации брака сразу никто не мобилизует мужчину, однако после этого нужно обновить свои данные в ТЦК и СП. Призывники, военнообязанные и резервисты должны лично сообщить органам, в которых находятся на воинском учете, об изменении персональных данных в течение семи дней.

Зато она добавила, что суды не подают информацию в ТЦК о том, когда начинается процесс о расторжении брака или взыскании алиментов.

Напомним, существует две категории мужчин, которые не могут получить бронь от мобилизации во время военного положения. Таких граждан запрещено бронировать, даже если предприятие имеет на это право.

Ранее сообщили, что некоторым военнообязанным мужчинам могут повторно вручить повестку в ТЦК и СП. Это может произойти в пяти случаях.