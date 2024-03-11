"У нас снова ТЦК": почему суд дал 5 лет охраннику ЖК, который предупреждал о визитах военкомов

Охранник ЖК "Софиевский квартал" получил длительный тюремный срок за "препятствие законной деятельности ВСУ". Для оповещения жильцов о визитах военкомов он выбрал закрытый чат, а не публичный Telegram-канал. Фокус поговорил с адвокатами и выяснил, насколько справедливо столь суровое наказание.

Охранника жилого комплекса "Софиевский квартал" в Софиевской Борщаговке Киевской области осудили за предупреждение жильцов дома о визитах военкомов. За сообщения в закрытом чате дома в мессенджере Telegram Киево-Святошинский районный суд вынес ему приговор: пять лет лишения свободы с испытательным сроком три года, говорится в материалах дела.

В тексте судебного решения сказано, что охранник писал сообщения минимум пять раз с 27 февраля по 9 марта 2023 года. Текст был следующего содержания: "адресная раздача повесток", "повестки адресно" и "у нас снова ТЦК". Предупреждения видели 818 человек.

Прокурор квалифицировал такие действия по статье 114-1 Уголовного кодекса, препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований. Статья предусматривает наказание от пяти до восьми лет тюрьмы.

"У охранника при неустановленных обстоятельствах возникло устойчивое преступное намерение препятствовать законной деятельности Вооруженных сил. После чего он и приступил к рассылке сообщений жителям", — указывали судьи.

Охранник признал свою вину и пошел на сделку со следствием.

Законны ли "рейды" военкомов по домам?

Опрошенные Фокусом адвокаты в сфере военного права обращают внимание на ряд моментов в деле охранника. Юрист Роман Симутин акцентирует внимание на словосочетании "законная деятельность ВСУ" в статье Уголовного кодекса.

"Одно дело, когда работники ТЦК шли вручать повестки, выписанные на конкретных людей, а другое — "выписка на ходу" первому встречному. Часто мы становимся свидетелями второй ситуации. Стоит понимать, что их рейды фактически незаконные", — отмечает юрист.

Правовое поле предполагает, что начальник ТЦК сперва выдает распоряжение на вызов военнослужащих, проживающих в "Софиевском квартале". Такой документ наделяет сотрудников ТЦК полномочиями и в деле охранника формально появляется состав правонарушения, объясняет Симутин.

Без распоряжения на вызов военнослужащих рейды являются незаконными, как и выписка повесток.

Еще один вопрос заключается в целеуказании на действие. Препятствием законной деятельности ВСУ был бы совет или конкретное указание жильцам сидеть дома, не открывать двери и прочее. Простое предупреждение о работе военкомов и выдачах повесток не тянет на уголовное дело, говорит Фокусу адвокат Евгений Зурнаджи.

"Интересно, откуда взялись сведения об охраннике? Вероятно, кто-то из чата жильцов написал заявление в полицию и прикрепил к нему скрины сообщений. Как говорится, благими намерениями вымощена дорога в ад", — сказал юрист.

Зурнаджи также добавил, что на сегодня в Украине нет ни одного уголовного дела в суде против военкомов за то, что они жестко задерживают людей на улицах и увозят их в неизвестном направлении.

"Почему так сложилось, надо спросить в МВД. Куча заявлений от потерпевших, но открытых дел нет. А тут они нашли охранника… Десятки тысяч дел лежат в РОВД и полное бездействие по ним. В принципе, ждать изменения ситуации не стоит", — заключил он.

Фокус ранее писал, что если законопроект о мобилизации примут, в ВСУ могут призывать военных пенсионеров. Речь также идет об уволенных со службы полицейских.

Напомним, украинские суды часто выносят оправдательные приговоры за уклонение от призыва. Часто эти решения связаны с гражданами, которые отказываются служить в ВСУ по религиозным мотивам.