Некоторых пенсионеров могут мобилизовать в ВСУ: о ком речь

Уволенные с военной службы мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, должны стать на воинский учет в ТЦК и СП в случае принятия правки №4047 и самого законопроекта о мобилизации №10449.

Related video

В случае принятия законопроекта о мобилизации №10449 в ряды ВСУ могут начать призывать некоторые категории пенсионеров. Об этом сообщило издание "Униан".

Сейчас мобилизовать в армию могут военнообязанных мужчин от 18 до 60 лет и женщин по их желанию.

Нардепы внесли правку №4047 в новый законопроект о мобилизации, которая предусматривает призыв пенсионеров. Речь идет о том, что уволенные со службы (в том числе и из-за выхода на пенсию) мужчины от 18 до 60 лет, должны стать на воинский учет в ТЦК и СП.

В случае принятия этой правки и законопроекта, повестки могут вручить пенсионерам:

Национальной полиции;

руководящего и рядового состава Министерства внутренних дел;

Оперативно-спасательной службы гражданской защиты, органов и подразделений гражданской защиты;

Государственного бюро расследований;

Государственной уголовно-исполнительной службы Украины;

Службы судебной охраны;

Государственной налоговой службы;

Государственной таможенной службы;

Бюро экономической безопасности.

Издание отметило, что мобилизация может угрожать бывшим работникам этих структур и ведомств. Люди, входящие в одну или несколько указанных категорий, должны стать на воинский учет в ТЦК в течение 60 дней после принятия законопроекта.

Напомним, глава "Слуги народа" Давид Арахамия заявил, что на следующей неделе Рада может начать рассмотрение ключевых поправок к законопроекту о мобилизации. По его словам, вопрос о призыве людей с инвалидностью будет урегулирован.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что забронировать от мобилизации можно будет граждан, официальная зарплата которых находится на уровне средней или выше средней в определенной отрасли.