Деяких пенсіонерів можуть мобілізувати до ЗСУ: про кого йдеться

Звільнені з військової служби чоловіки віком від 18 до 60 років повинні стати на військовий облік у ТЦК та СП в разі ухвалення правки №4047 і самого законопроєкту про мобілізацію №10449.

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У разі ухвалення законопроєкту про мобілізацію №10449 до лав ЗСУ можуть почати призивати деякі категорії пенсіонерів. Про це повідомило видання УНІАН.

Наразі мобілізувати до армії можуть військовозобов'язаних чоловіків від 18 до 60 років і жінок за їхнім бажанням.

Нардепи внесли правку №4047 до нового законопроєкту про мобілізацію, яка передбачає призов пенсіонерів. Ідеться про те, що звільнені зі служби (зокрема й через вихід на пенсію) чоловіки від 18 до 60 років повинні стати на військовий облік у ТЦК та СП.

У разі ухвалення цієї правки та законопроєкту повістки можуть вручити пенсіонерам:

Національної поліції;

керівного та рядового складу Міністерства внутрішніх справ;

Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, органів і підрозділів цивільного захисту;

Державного бюро розслідувань;

Державної кримінально-виконавчої служби України;

Служби судової охорони;

Державної податкової служби;

Державної митної служби;

Бюро економічної безпеки.

Видання зауважило, що мобілізація може загрожувати колишнім працівникам цих структур і відомств. Люди, що входять до однієї або кількох зазначених категорій, повинні стати на військовий облік до ТЦК протягом 60 днів після ухвалення законопроєкту.

Нагадаємо, очільник "Слуги народу" Давид Арахамія заявив, що наступного тижня Рада може розпочати розгляд ключових правок до законопроєкту про мобілізацію. За його словами, питання щодо призову людей із інвалідністю буде врегульовано.

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зауважив, що забронювати від мобілізації можна буде громадян, офіційна зарплата яких перебуває на рівні середньої чи вище за середню в певній галузі.