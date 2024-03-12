НАТО еще себя покажет, но сейчас требует трансформации: эксперты о региональных оборонных союзах (видео)

Сегодня лучше иметь двусторонний или трехсторонний договор с соседями, чем многосторонний Альянс со сложной системой консенсуса. Европейские страны нуждаются в новой архитектуре системы безопасности, говорят специалисты.

НАТО сейчас находится на этапе, когда нужна глобальная трансформация Альянса даже на уровне основополагающих доктрин, когда главным механизмом является решение любых конфликтов максимально миролюбивым способом. Сегодняшняя миротворческая политика НАТО не соответствует современным реалиям, учитывая глобальные конфликты, особенно войну в Украине. Об этом Фокусу рассказали политолог Алексей Буряченко, глава "Международной ассоциации малых городов" и глава "Центра анализа и стратегий" Игорь Чаленко.

По мнению Чаленко, даже с учетом включения в состав Альянса Швеции и Финляндии этот оборонный блок становится все более и более неповоротливым. Поскольку в НАТО все вопросы решаются консенсусом, то из-за этого сложного бюрократического механизма принимать решения все сложнее.

"Старые подходы и концепции при современных вызовах становятся абсолютно не действенными, — отмечает Чаленко, — Даже Польша давно задумывалась над тем, сколько ей придется обороняться, пока НАТО среагирует".

Именно поэтому, по мнению Алексея Буряченко, некоторые европейские страны рассматривают путь создания региональных оборонных союзов. Ведь сейчас гораздо эффективнее на фоне вакуума безопасности в мире опираться именно на надежного соседа.

"Сегодня лучше иметь двусторонний или трехсторонний договор с соседями, чем многосторонний Альянс со сложной системой консенсуса, — акцентирует Буряченко, — Сегодня европейские страны нуждаются в новой архитектуре системы безопасности".

Для таких союзов, отмечает Буряченко, необязательно отказываться от самого НАТО. Могут сложиться ситуации, когда странам в союзе понадобится помощь других государств, входящих в Альянс.

А по мнению Чаленко НАТО не стоит списывать со счетов из-за наличия общей совместимости и общих стандартов оружия. Если региональные союзы появятся, то они должны основываться на единых стандартах НАТО, ведь Альянс унифицирует стандарты для производителей вооружения, чтобы не было своеобразного "зоопарка".

"В отличие от ООН Северо-Атлантический альянс еще себя покажет, — уверяет Чаленко, — Когда Украина вступит в НАТО, то мы обязательно увидим полную реформу и перезагрузку Альянса и Украина усилит НАТО".

Пока у нас нет чего-то лучшего, то мы должны работать с тем, что есть, отмечает Буряченко. Поэтому абсолютно нормально, что Украина стремится в НАТО и ЕС и при этом подписывает двусторонние договоры о безопасности с другими странами.

Напомним, 26 февраля президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что в НАТО обсуждают возможность отправки войск в Украину. По его словам, в будущем "ничего не следует исключать".