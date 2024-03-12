Двигатель "устал". Армия РФ потеряла основу воздушной логистики, чем важен самолет Ил-76

Воздушные силы РФ понесли очередную дорогую потерю — Ил-76 упал, едва взлетев над полосой. Самолет не раз доставлял личный состав и грузы для нужд оккупантов, включая ракеты для зенитно-ракетных комплексов С-300, которыми обстреливают прифронтовые города. Фокус выяснил, как падение транспортников снижает боеспособность врага.

Российский военно-транспортный самолет Ил-76 не выполнил миссию из-за возгорания двигателя. Воздушное судно упало в Ивановской области РФ возле военного аэродрома "Северный". Все 16 человек на борту погибли, на месте падения продолжают работать экстренные службы.

По одной из версий, на борту могли быть несколько незарегистрированных пассажиров. Минобороны РФ официально отчиталось о восьми членах экипажа и семи пассажирах на борту судна. Известно также, что в самолете были летчики из Оренбурга. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер назвал произошедшее "невосполнимой утратой" для семей и 117-го военно-транспортного авиационного полка, где служили летчики.

Военные чиновники не разглашают потери. Ил-76 выполнял плановый полет, но практически сразу после отрыва от полосы его правый двигатель задымил, сообщил Telegram-канал "112".

Экипаж хотел вернуться на аэродром, но когда пошел на разворот, двигатель вспыхнул. Тяжелая машина не дотянула до "Северного" и упала в лесопосадке возле кладбища. Автоматическая система пожаротушения двигателя включилась, но спасти людей не удалось.

Причиной возгорания двигателя может быть разрыв роторной части — это стандартная "болячка" всех старых двигателей Д-30, сообщил канал Mash.

Рухнувший транспортник оснастили двигателем старой модификации. После большого пробега металл "устает", роторная часть разрывается. Так как роторы вращаются на большой скорости, их осколки разлетаются, пробивая топливные шланги и гидравлику с фюзеляжем как пули. В результате двигатель почти всегда вспыхивает.

"Недостаток пытались исправить еще в СССР, но не сложилось. Современные Ил-76МД-90А выпускают уже с новыми двигателями. Но и старые модификации используются", — подчеркивают авторы.

Сколько Ил-76 осталось у ВС РФ и как потеря самолета влияет на боеспособность захватчиков

Судя по информации из открытых источников, ориентировочная стоимость самолета Ил-76 — 27 миллионов долларов. Конкретная цена зависит от модификаций и особенностей транспортника. ВКС России располагают около 130 самолетами Ил-76 различных модификаций.

Минобороны России в 2023 году получило шесть Ил-76, произведенных в Ульяновске. Гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь обещал повысить план производства минимум на 18 самолетов в год.

Ил-76 является основной машиной, которая обеспечивает логистику и доставку грузов в ходе полномасштабной войны в Украине, говорит Фокусу бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко.

"Пропала дорогая летная единица. С точки зрения боевой оперативности это важно, ведь транспортник исполнял ряд важных фронтовых задач. Российские военные использовали Ил-76 для перевозки и десантирования личного состава. На нем можно доставлять боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов ПВО С-200 и С-300", — комментирует военный.

Потери истребителей Су-34 и Су-35, а также самолетов дальнего радиолокационного обнаружения А-50, стабильно ухудшают положение ВКС России. Каждое уничтожение единицы авиации отражается на морально-психологическом состоянии летного состава, подчеркивает эксперт.

Интересно и то, что самолет ВС РФ упал без использования дорогого вооружения и усилий Сил обороны Украины, добавил глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан.

"Действительно, падение самолета стало следствием агрессивной войны России против Украины. По сути уничтожен один из главных транспортных самолетов ВС РФ. Соответственно возможности врага по десантированию личного состава и подвозу вооружений уменьшаются", — рассказывает он Фокусу.

Кузан сравнивает транспортные самолеты с большими десантными кораблями врага на море.

"Ил-76 — фактически основа воздушной логистики российской армии. Истребители и бомбардировщики не способны брать на борт крупные военные грузы и производить десантирование", — заключил он.

Напомним, украинские беспилотники недавно удачно атаковали ангар в Таганроге, где россияне хранили самолет А-50. Удары по стратегически значимым объектам ВС РФ наносятся по тщательно охраняемым местам.

Фокус ранее писал об инициативе украинских властей начать переговоры об открытии аэропортов. За основу могут взять опыт Израиля: в стане работают аэропорты, но риск прилета дронов или ракет критический.