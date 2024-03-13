"Бронь для богатых" и цифровизация: что вызывает больше всего дискуссий в законопроекте о мобилизации

Нардепы могли бы проголосовать за законопроект о мобилизации уже в середине марта, если бы в Раде было достаточно голосов. Как в профильном комитете за ключевые правки, так и в зале — за документ, в целом, считают эксперты. Фокус выяснил, когда парламентарии будут голосовать за усиление мобилизации.

В профильном комитете Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки 12 марта начали рассматривать правки к правительственному законопроекту о мобилизации. В первый день парламентариев хватило меньше, чем на час работы. После того как норму об ограничении прав уклонистов убрали, заседание комитета объявили закрытым. Об этом сообщила нардеп ВР Марьяна Безуглая.

"Произошло то, на чем я настаивала с самого начала: комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки начал рассмотрение конкретных правок и споткнулся на первом же вопросе, который подавался, как подготовленный, обсужденный тематический блок. А оказался, пустой тратой времени. Сегодня на ограничение прав граждан по обращению ТЦК СП не хватило голосов. Норма исключена. У главы комитета паника — заседание закрыли", — сообщила политик.

Безуглая добавила, что голосовала за снятие нормы, так как она была прописана некорректно и не коррелирует с КУоАП и УК Украины.

Правок много

Как известно, к законопроекту о мобилизации, за который Верховная Рада проголосовала в первом чтении в начале февраля, нардепы подали более четырех тысяч правок. Глава фракции СН Давид Арахамия отмечал, что ключевые планы нардепов в процессе работы над документом, можно сформулировать в следующих пунктах:

оставить в редакции действующего законодательства все, что касается людей с инвалидностью и тех, кто ухаживает за ними;

пересмотреть еще раз подход к аспирантам — финального решения еще нет, парламент будет искать компромисс;

исключить нормы касательно блокирования личных счетов граждан, ведь это неприемлемо и никто это не поддерживает.

Среди наиболее дискуссионных норм в законопроектое о мобилизации политики называли демобилизацию и ротацию, вопрос ухода за людьми с инвалидностью, а также отсрочку для преподавателей высших учебных заведений, у которых нет ученого звания.

Несмотря на огромное число правок, документ планировали принять во втором чтении как можно скорее. Однако работа профильного комитета началась только 12 марта.

Все замечания нардепов, поданные к законопроекту, в комитете рассматривают блоками. В беседе с Фокусом нардеп Марьяна Безуглая подтвердила, что после сегодняшнего заседания из текста документа убрали норму об ограничении прав уклонистов. Речь шла о ряде санкций в отношении военнообязанных, вовремя не обновивших данные в ТЦК и СП. В частности, им хотели блокировать банковские счета, ограничить права на вождение транспортного средства и выезд за границу. После этого профильный комитет завершил свою работу. Следующее заседание назначено на среду, 13 марта.

Политики, с которыми побеседовал Фокус, добавили, что пока профильный комитет не рассмотрит все правки, парламентарии не смогут приступить к обсуждению законопроекта. Однако, как отмечают некоторые нардепы из фракции монобольшинства, они не спешат голосовать за ключевой документ.

"Правки по законопроекту рассматривают тематическими блоками. Их около 18 штук. К каждому из них несколько сотен правок. Мы никуда не опаздываем. Нужно, чтобы в комитете каждый блок методично отработали. Дальше документ можно обсуждать с коллегами по парламенту", — говорит Фокусу один из членов фракции СН.

Другой собеседник Фокуса считает, что поскольку законопроект охватывает широкий спектр вопросов — от процедуры вручения повесток, права на отсрочку, брони госслужащих до демобилизации, профильному комитету нужно больше времени, чтобы изучить все вопросы.

"Когда была первая версия законопроекта, фракция СН заседала 3,5 часа, мы детально разобрали документ и составили перечень вопросов, которые передали Кабмину. В правительстве внесли коррективы в документ, но без учета всех наших замечаний. После этого мы приняли законопроект в первом чтении, как и обещали, и подали к нему четыре тысячи правок. Законопроект очень большой, он охватывает вопрос брони госслужащих, ограничения прав уклонистов, вручение повесток, право отсрочка. И как только комитет сможет рассмотреть все правки, мы начнем обсуждать документ. Сейчас обсуждать пока нечего", — говорит нардеп.

Ищут голоса

Темп работы профильного комитета устраивает не всех парламентариев. Нардеп Алексей Гончаренко в беседе с Фокусом отмечает, что правки изучают так, будто не намерены вынести законопроект на рассмотрение ВР.

"У меня есть замечания к работе комитета. Прошло три недели с момента завершения срока подачи правок. Только сегодня состоялся первый день рассмотрения правок, работали меньше часа и закончили. Не похоже, что они хотят принять этот законопроект, который позволит одним вернуться домой, а другим знать свои права, знать, на что они могут рассчитывать при мобилизации", — возмущается Гончаренко.

Политолог Игорь Рейтерович считает, что нардепы рассматривают только те блоки, по которым есть предварительные договоренности.

"Там, консенсуса нет, в том числе с властью или профильным министерством, которое продвигает идею, они не рассматривают. Так как велика вероятность, что процесс превратится в скандальную историю. Если был бы конструктив, они бы собрались и за пару дней рассмотрели все правки. Но так как у них нет понимания, в каком формате все делать, будут договариваться по частям. Плюс нет голосов за законопроект, в целом. Поэтому тянут время, чтобы сделать законопроект, который масикмально устроит всех. Плюс идут закулисные торги, кто будет голосовать, а кто — нет", — отмечает Рейтерович.

Эксперт добавляет, что большинство замечаний у нардепов связано с цифровизацией процесса мобилизации — а именно введению электронного кабинета призывника и е-повесток. Также острые дисскусии разворачивались вокруг ограничений для уклонистов и груп военнообязанных, которые имеют право на отсрочку или будут сняты с воинского учета.

"Еще один спорный вопрос — бронирование работников. Я думаю, его могут провести через подзаконные акты или отдельный законопроект сделать. Об этом уже говорят. Так как тема вызывает горячие дискуссии и даже драки в комитетах. Многие украинцы не согласны с этим предложением, так как расценивают его так: воевать должны бедные, а богатые смогут откупиться. Но экономический блок в ВР подвигает идею брони, потому что бюджету нужны деньги", — объясняет политолог.

По оценкам эксперта, законопроект о мобилизации могут вынести на голосование в апреле. При условии, что президент Владимир Зеленский не обратиться раньше к парламенту и не потребует скорее принять закон.

"Но пока этого не произошло, никто не хочет на себя ответственность брать", — резюмирует Рейтерович.

Напомним, Фокус подробно разбирал с экспертами, о чем новый законопроект о мобилизации, за который ВР проголосовала в первом чтении.

Также Фокус писал, к каким нормам законопроекта о мобилизации у правозащитников больше всего вопросов.