В России испугались отправки войск НАТО в Украину. Зачем Путину новый ядерный шантаж

Очередная волна ядерного шантажа президента РФ совпала с заявлениями лидеров Запада об отправке военного контингента в Украину. США осторожно отнеслись к вопросу переброски солдат стран НАТО, так как не хотят получить новый Афганистан в канун предвыборной кампании. Фокус разбирался, нужно ли опасаться агрессивной риторики России.

Российский президент Владимир Путин в очередной раз заявил о готовности к ядерной войне. Стратегические ядерные силы России постоянно в состоянии боевой готовности, с военно-технической точки зрения также все готово, заявил он в интервью пропагандисту Дмитрию Киселеву.

При этом диктатор начал сравнивать свою ядерную триаду с американским потенциалом. По носителям и зарядам у двух стран наблюдается примерный паритет, у России технологии более современные, уверен Путин.

"Это не значит, что мы должны мериться количеством носителей и боезарядов. Но знать об этом нужно… Они развивают все свои компоненты. Мы тоже. Но это не значит, что, на мой взгляд, они готовы завтра развязать эту ядерную войну. Ну хотят, но что ж так делать. Мы готовы", — заявил глава государства.

Далее Путин коснулся вопроса отправки иностранных войск в Украину. Вашингтон не собирается этого делать, так как понимает, что Москва расценила бы такой шаг, как и ввод американских войск на российскую территорию, как интервенцию. Об отправке военных из Франции, Польши, Германии или другой европейской страны он ничего не сказал.

"Там, кроме Байдена, и других хватает специалистов в сфере российско-американских отношений и в сфере стратегической сдержанности. Поэтому не думаю, что здесь все несется так в лоб, но мы к этому готовы", — пояснил президент России.

Путин напомнил основные положения ядерной стратегии: РФ применит любое оружие, включая ядерное, если будет угроза существованию, суверенитету и независимости государства.

Кремль боится отправки войск НАТО в Украину?

Ядерный шантаж может быть связан с заявлениями об отправке в Украину войск отдельных стран НАТО. Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с парламентариями 7 марта допускал отправку французского контингента, если армия РФ продвинется в сторону Киева или Одессы. Министр обороны страны Себастьян Лекорню вынужден был уточнить слова Макрона: войска будут лишь "фактически присутствовать" в Украине, а не участвовать в боях.

Польша и Литва сразу поддержали идею отправки войск НАТО в Украину. Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис убежден, что пришло время обсудить возможность отправки западных войск в Украину. Нужна "творчески продуманная и асимметричная эскалация", чтобы Путин боялся, дополнил глава польского Минобороны Радослав Сикорский.

Италия и Германия были сдержаннее: Франция и Польша не могут говорить от имени всего НАТО. В тоже время генсек Альянсa Йенс Столтенберг опроверг наличие планов по отправке войск в Украину. НАТО и союзники блока не являются стороной конфликта.

Заметим, что США ни разу не говорили о планах отправить в Украину войска. Тем более, этого не стоит ждать в разгар предвыборной президентской кампании. Американцы не хотят нового Афганистана или Ирака, считает руководитель Украинского центра безопасности и сотрудничества, военный эксперт Сергей Кузан.

"Элементарная манипуляция Путина. Он понимает, что Вашингтон войска не отправит. А вот про Францию Путин в интервью почему-то умолчал. Именно эта страна — главная в потенциальной коалиции по отправки военных контингентов", — рассуждает эксперт в беседе с Фокусом.

Угрозы ядерным оружием Франции более предметны. Главная проблема — кто и до какого уровня поднимет ставки. Что скажет Макрон, если Путин адресует ему угрозу превратить Париж в ядерный пепел.

Кузан заметил, что блеф стал основным оружием россиян. Сначала в РФ говорили о невероятной мощи второй армии в мире и вводили мир в заблуждение тактико-техническими характеристиками обычного вооружения. В итоге в первый год полномасштабного вторжения ВСУ уничтожили большой процент профессиональной армии РФ.

Китай сдерживает Россию

Владимир Путин не раз говорил о ядерном оружии после начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину в контексте передачи Украине западного оружия. Сейчас речь идет об очередном всплеске ядерной риторики, но на поведение агрессора повлиял Китай, говорит Фокусу эксперт по безопасности отношений, президент Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Михаил Гончар.

Союзник России не заинтересован в значительной эскалации боевых действий, ведь Пекину важно сохранить экономические связи. Глава КНР Си Цзинпинь во время визита в Москву в марте 2023 года говорил это Путину, подчеркивает эксперт.

Киеву не стоит бояться угроз Кремля, иначе сработает фактор страха. Западные партнеры, готовые отправлять Украине военную помочь, могут настоять на поиске компромиссов с Москвой.

При этом заявления Макрона об отправке военного контингента в Украину не означают участия в боевых действиях. Приедут технические специалисты для обучения подразделений ВСУ на месте.

"Когда поставляется оружие, консультанты и советники приезжают помочь в эксплуатации, это общепринятая практика", — поясняет Гончар.

Можно помочь также размещением в Румынии эскадрильи французских бомбардировщиков Mirage. Они займутся патрулированием северо-западного сектора Черного моря и защитой международного торгового коридора из Одессы до Босфора. Параллельно самолеты будут уничтожать ракеты и дроны россиян, подытожил аналитик.

Напомним, в докладе разведки США по основным угрозам безопасности говорится о сдвиге общей военной стратегии России в сторону применения ядерного вооружения. Причина сдвига — неспособность добиться быстрых побед в Украине.

Фокус ранее писал, что в Вашингтоне готовили ответ на возможное применение ядерного оружия РФ в Украине. Шаги США носили неядерный характер — обычное нападение на подразделения, которые запустили ядерное оружие.