Продержаться до июня: Чехия хочет "утолить снарядный голод" ВСУ, сколько ждать обещанного

Союзники придумали, как восполнить недостаток боеприпасов у ВСУ, но сроки поставок растянули до начала лета. Если 800 000 боеприпасов все же попадут на фронт, интенсивность работы украинской артиллерии возрастет в разы. Фокус выяснял, стоит ли рассчитывать на обещания партнеров.

Первая партия боеприпасов к артиллерии, закупленная не в странах Евросоюза, приедет в Украину не ранее июня 2024 года. План Чехии по закупке боеприпасов у третьих стран, предложенный в феврале, начинает реализовываться. К моменту заключения контрактов доставка боеприпасов в Украину займет несколько недель, сказал 13 марта cоветник премьер-министра Чехии по национальной безопасности Томаш Пояр.

Координаторы инициативы говорят, что Россия может сорвать поставки боеприпасов в Украину, поэтому детали сделки стараются держать в тайне. Известно, что более 15 стран согласились профинансировать поставки, в том числе Бельгия, Нидерланды, Германия, Франция, Норвегия и Канада.

Чехия определяет наличие доступных боеприпасов по всему миру, а другие страны дают деньги на их покупку и отправку. Прага также будет координировать доставку снарядов на поле боя. Подтверждена закупка 300 000 и обещано еще 200 000 боеприпасов, уточнил Пояр.

Президент Чехии Петр Павел 11 марта называл другое количество снарядов. По его словам, союзники Украины собрали всю сумму для передачи 800 тысяч артиллерийских боеприпасов.

Возможная сумма затрат — 1,5 миллиарда евро, эти деньги могут выделить Германия, Франция, Нидерланды и Канада.

Более 4 000 выстрелов в день: изменится ли к лету ситуация на фронте

Не стоит думать, что чешская инициатива для Украины — единственный источник пополнения снарядов. Киев совершает прямые закупки боеприпасов 155-го калибра. В очередном пакете помощи от США также есть снаряды, напоминает военный эксперт Павел Нарожный.

"Обещанное Чехии количество боеприпасов позволит отстреливаться полгода в режиме до 4,4 тысяч снарядов в день. Официальный показатель на сегодня — до 2 000 выстрелов. Ждем существенных изменений на линии фронта", — подчеркивает эксперт в беседе с Фокусом.

Если к лету ВСУ получат столь крупное количество боеприпасов, натиск врага в фазе активной обороны реально сдержать до ноября 2024 года. Как раз в этом месяце должны выбрать нового президента США.

"Европа найдет деньги для выкупа всей партии, это вопрос времени. Поставки будут отдельными партиями. Что касается третьих стран, это в основном Канада и Южная Корея. У последней огромные арсеналы, так как долгие годы готовятся воевать с Северной Кореей", — поясняет Нарожный.

В Японии жесткие экспортные нормы для военных товаров, поэтому они могут передавать Украине снаряды "по цепочке". К примеру, сначала Лондону, а затем уже Киеву. Снаряды 122-го калибра имеются в странах Африки и на складах стран бывшего соцлагеря.

Чехия на пороге выборов

Мощная военная поддержка Украины от Чехии в первую очередь связана с прозападным курсом нынешних властей страны, считает политолог кафедры Восточноевропейских исследований Карлового университета Ян Шир.

"Ситуация с безопасностью настолько серьезна, что Чехия просто не могла остаться в стороне… Чехия предоставила Украине почти все запасы техники со своих складов. Речь идет о танках, РСЗО и других видах тяжелого вооружения. Однако подобной техники теперь у Чехии тоже не хватает", — объясняет он.

Политолога беспокоит то, что в 2025 году в Чехии выберут новое правительство. Последние опросы показывают высокие шансы на победу экс-премьера Чехии Андрея Бабиша, известного неоднозначными высказываниями о дальнейшей поддержке Украины.

"В США тоже будут выборы. Стоит надеяться на лучшее, но готовиться к худшему", — предупредил специалист.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 13 марта говорил, что благодаря чешской инициативе снаряды начнут поступать на вооружение ВСУ уже в обозримой перспективе.

В США ранее одобрили пакет военной помощи Украине на 300 млн долларов, куда войдут противотанковые ракеты, артиллерийские боеприпасы, в том числе к реактивным системам HIMARS и прочее.