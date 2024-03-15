"Командиры платят ТЦК за опытных бойцов". Главные проблемы рекрутинга в ВСУ

Схема рекрутинга в армию на первый взгляд выглядит эффективной: военнообязанный выбирает подразделение и работу в соответствии со своими умениями, проходит все проверки и приступает к службе. Но часто получается так, что командиры не могут получить нужных им людей со специальными знаниями и навыками. Фокус поговорил с действующими военными и выяснил, в чем причина проблемы.

Министерство обороны Украины заявляет о новом механизме рекрутинга в армию. Военнообязанным разрешают выбрать должность и воинскую часть, далее они проходят собеседование, оформляются в ТЦК и получают направление на прохождение службы.

Рекрутеры в центрах предоставления админуслуг помогут кандидату выбрать подходящее для него место службы и работу. Сайты поиска работ и воинских частей, рекрутинговые центры отдельных частей и военкоматы также предлагают консультационные услуги.

Как только желающий служить выбрал интересующую позицию, его приглашают на собеседование, проверяют уровень физической подготовки и устраивают психолого-диагностическое тестирование. После всех указанных этапов воинская часть дает рекомендательное письмо, с ним кандидат идет в ТЦК, где уточняет личные данные, проходит военно-врачебную комиссию (ВВК) и профотбор. Военкомы заводят ему личное дело.

Если при отборе выясняется, что будущий военный не соответствует выбранной им должности, ему предлагают другие вакансии в выбранной им воинской части. Наличие военного опыта за последние 10 лет дает возможность сразу попасть в воинские части по рекомендательным письмам.

Люди без военного опыта, согласно правилам Минобороны, попадают в учебный центр для прохождения базовой общевойсковой или профессиональной подготовки. Далее их направляют в определенную ими воинскую часть. Органам военного управления и ТЦК запрещено направлять личный состав, который прошел подготовку, в другие воинские части.

Новая схема рекрутинга в ВСУ: что думают военные

Далеко не все разделяют мнение об эффективности рекрутинга. Мобилизация останется главным способом комплектации ВСУ во время полномасштабной войны, говорил представитель Полтавского ТЦК Роман Истомин.

Рекрутинг — это процесс отбора на службу по контракту среди мотивированных мужчин и женщин. Чаще всего контракты подписывают желающие стать профессиональными военными.

"Контрактная служба — не что-нибудь новое, это прерогатива мирного времени. Она имеет возрастные ограничения: на нее принимают людей от 18 до 45 лет. Сейчас военное время, ВСУ не могут покрыть потребности только за счет высокомотивированных людей с возрастным цензом. Призыву же по мобилизации подлежат граждане от 27 до 60 лет", — объяснял он проблему.

Службы по мобилизации и по контракту идут параллельно из-за "вызовов современности". В одном подразделении служат как мобилизованные, так и рекрутированные.

"Разницы в плане требований к ним от командира нет. Они все — защитники Украины", — подчеркивал он.

Опрошенные Фокусом военные ВСУ утверждают, что на практике часто можно увидеть отсутствие работы схемы рекрутинга. Бригады стремятся набирать боевых специалистов, но мешает бюрократия.

"Несмотря на большое количество людей со специальными знаниями и навыками, я не могу их взять к себе в подразделение. В ТЦК прямым текстом говорят: никаких гарантий нет, что выбранные военные попадут к вам. Могут отправить в другую часть копать окопы под Бахмутом условно", — рассказывает военный-аероразведчик и экс-нардеп Игорь Луценко.

Мобилизационное законодательство Украины не содержит норм обязательного анализа опыта мобилизованного на "гражданке".

"Военно-учетная специальность — это немного другое. Если ты работал радистом на гражданке, номинально это может и не учитываться", — добавил он.

Один из боевых командиров говорит Фокусу о коррупционной составляющей в найме персонала. Командиры больших подразделений вынуждены давать взятки сотрудникам ТЦК, чтобы получить лучшие кадры.

Довольно часто бригадам нужны специалисты, знающие компьютерные науки, умеющие программировать микропроцессоры, с инженерным образованием в области авиационных систем.

"Существует такой рынок. Условно говоря, школы по обучению операторов БПЛА получают деньги за своих выпускников. И ТЦК также получают деньги за опытных бойцов", — рассказал собеседник.

"Вся мобилизация — принудительная"

О схожих проблемах с рекрутингом говорит и адвокат в сфере военного права Роман Симутин. Военкомы редко учитывают опыт гражданского перед мобилизацией и могут отправить служить туда, где просто есть потребность в живой силе.

"Часть людей, желавших пойти в ВСУ, отправляют рыть окопы или в пехоту, хотя они имеют дефицитные навыки. Если был программистом, могут отправить переучиться на штурмовика. Слабая физическая подготовка — не проблема, за два-три месяца научат. А если не захочешь — спрашивать не будут. Непринудительной мобилизации у нас нет", — говорит Фокусу юрист.

Отказники попадают под статью 402 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет за отказ выполнить приказ командира в условиях военного положения. Сколько за время большой войны накопилось таких дел, доподлинно неизвестно.

"Рекрутинг частично решит проблемы тех, кто хотел служить в конкретном подразделении. Но ведь никто не гарантирует, что командир не переведет подчиненного на другую работу. А если потребует, отказываться нельзя, придется переквалифицироваться", — подытожил Симутин.

Напомним, Минфин Украины недавно подтвердил возможность выплат премий украинским военным в размере 200 тысяч гривен. Для этого нужна помощь западных партнеров и увеличение производства в Украине.

Фокус уже писал о возможности получения брони в Украине лицам, которые занимают высокие официальные должности. В эти категории входят менеджеры, IT-специалисты и сотрудники в сфере продаж.