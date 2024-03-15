Из-за действий ГУР наблюдаются сбои в онлайн-голосовании на выборах президента РФ, — источник

Среди россиян уже наблюдается паника из-за трудностей в онлайн-голосовании, а СМИ пишут о проблемах в работе системы.

В день начала голосования на президентских выборах в России сегодня, 15 марта, наблюдаются сбои в онлайн-голосовании. К таким действиям причастны киберспециалисты Главного управления разведки Минобороны Украины. Об этом сообщили источники Фокуса в спецслужбах.

"Информация соответствует действительности. Работают киберспециалисты ГУР МО", — сказал собеседник Фокуса.

В течение утра и в обед 15 марта о сбоях сообщали сразу в нескольких регионах России. В том числе проблемы в работе наблюдались на госпортале "Госуслуги": им не могли воспользоваться жители Новосибирской, Тюменской, Московской и других областей.

Руководитель "Ростелекома" Михаил Осеевский накануне, 14 марта, сообщил, что РФ ведет кибервойну с представителями украинской разведки, "которые уже длительное время пытаются разрушить всю созданную для выборов инфраструктуру".

Голосование на выборах президента РФ

Россияне выбирают главу своего государства в течение 15-17 марта. Причем так называемое "голосование" будет происходить и на временно захваченных территориях Украины.

Учитывая этот факт, МИД Украины выступил с заявлением, согласно которому подобный "избирательный процесс" следует считать ничтожным и незаконным, а включение голосов, которые были получены на незаконно захваченных территориях Украины, поставит под сомнение законность общего результата выборов президента РФ. Самих украинцев на захваченных территориях просят не участвовать в так называемом голосовании.

Отметим, что накануне, 14 марта, представитель ГУР Андрей Юсов объяснил цель проведения Россией "выборов" на оккупированных территориях.