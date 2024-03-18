В 3-й ОШБр рассказали, как ищут новобранцев: в чем разница между набором в бригаду и мобилизацией в ТЦК

Военкоматы должны распределять людей по боевым частям согласно умениям и навыкам. На практике их задачи сводятся к тому, чтобы человек зашел в армию, дальше его судьба их мало волнует. Поэтому подразделения ВСУ часто сами подбирают кадры. Фокус поговорил с командирами, в том числе представителями 3-й ОШБр и выяснил их методики рекрутинга.

Вооруженные силы Украины нуждаются в специалистах различных областей. Всеобщая мобилизация, объявленная из-за полномасштабного вторжения России, продолжается, но параллельно с ней запущена процедура рекрутинга. Военнообязанному дают право выбора, в то время как мобилизация больше напоминает лотерею: в какую воинскую часть и на какую должность попадет человек, часто неизвестно.

Набор в боевые подразделения осуществляют центры предоставления админуслуг и рекрутинговые центры отдельных частей. В начале 2024 года около 400 подразделений Сил безопасности и обороны разместили вакансии на сайтах по поиску работ Lobbyx.com, Work.ua, Robota.ua и Olx.ua.

В Минобороны отчитывались, что к началу февраля было в общей сложности более 50 000 отзывов на вакансии. Кроме этого, на прошлой неделе в Украине запустили новый алгоритм рекрутинга в ряды Вооруженных сил. Добровольцам больше не придется переживать, что их направят не в ту бригаду. С рекомендательным письмом от подразделения военнообязанный идет в ТЦК на медкомиссию. Военкоматам запрещено направлять человека служить в другую воинскую часть.

Как нанимают в 3-й отдельной штурмовой бригаде?

Опрошенные Фокусом командиры говорили, что на практике сталкивались с отсутствием работы схемы рекрутинга. Бригады хотят набрать специалистов, но бюрократия ставит им палки в колеса. Некоторые жаловались на коррупционный фактор в системе найма военных: сотрудникам ТЦК дают взятки, чтобы получить лучшие кадры.

По оценкам пресс-офицера 3-й отдельной штурмовой бригады (ОШБр) Александра Бородина, говорить о конфликтах между представителями ТЦК, Минобороны и воюющими добровольцами не совсем корректно. Не стоит делать выводы в целом по стране из-за нескольких видео агрессивной работы военкомов, полагает он.

"Есть мобилизованные, а есть добровольцы. Мы работаем со второй категорией. У добровольца выработано понимание и отношение к военному делу. Задача ТЦК состоит в том, чтобы человек зашел в армию. Им все равно, как комплектуются далее боевые части. А у нас все проговаривается на этапе собеседования", — рассказывает он Фокусу.

Рекрутерам 3-й ОШБр организационно сложнее работать с человеком, который понятия не имеет о воинской службе. С течением времени нужно выбирать спецкурсы, а водители, саперы и операторы FPV-дронов — совершенно разные работы, рассказывает Бородин.

Также в 3-й ОШБр проводится так называемая неделя штурмовика, ключевой момент для принятия решений. За семь дней новобранца ждет комплекс физподготовки и обучение тактике военного дела.

"Гражданская профессия проще, а тут через неделю не скажешь: "Извините, я передумал". Прошедшие "неделю штурмовика" понимают, что воевать не так уж и сложно. Большинство мифов о военной службе у гражданских развеиваются", — объяснил военный.

"Пилот FPV-дрона в пехоте — не лучшая идея"

Армия комплектуется различными специалистами: технарями, логистами, экономистами, спортсменами и прочими. В процессе рекрутинга бригады чаще учитывают их знания, умения и возможности, чем ТЦК при всеобщей мобилизации, уверен командир батальона беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес", воюющего в составе 92-й ОШБр имени кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко.

"Если программист желает занять соответствующую позицию в подразделении, это можно сделать в случае наличия вакансии в штатном расписании. При отсутствии данной вакансии он может применять свои навыки на усмотрение командира, но на другой должности", — поясняет командир Фокусу.

Система рекрутинга, по оценкам Федоренко, только настраивается. Когда она заработает в полную силу, можно будет говорить о централизованном призыве на конкретные должности. Цель процесса такова, чтобы человек был максимально полезен ВСУ.

"По поводу комплектации нашего подразделения. Сначала заполняется анкета, военнообязанный указывает в ней образование, гражданский опыт и умения. После собеседования может быть так: человек подавался на оператора-инженера, а нам нужен специалист по радиоэлектронной борьбе. Мы понимаем, что он легко выполнит данную работу", — рассказал военный.

Будущий специалист проходит общую военную и специальную подготовку. Важно также боевое слаживание: в течение недели специалист знакомится с коллективом и командирами, ставится в опытный расчет и перенимает опыт. Только после этого ему доверяют выполнять боевые задачи.

В батальоне "Ахиллес" каждый проходит курс боевой подготовки. При необходимости командиры батальонов тоже пойдут в атаку с пехотой. Ситуация может довольно быстро меняться согласно вызовам врага.

"Такие случаи нечастые, так как получивший военную профессию должен максимально эффективно работать и совершенствоваться. Использовать пилота FPV-дрона как пехотинца — не лучшая идея. Как и пехотинца, участвующего в боях, переводить на оператора БПЛА", — заключил Федоренко.

Напомним, украинский журналист Станислав Асеев, недавно вступивший в ряды ВСУ, рассказывал о работе учебных центров армии. Асеев сравнил их с исправительно-трудовой колонией.

Представитель Полтавского ТЦК Роман Истомин ранее говорил, что мобилизация — это основной способ комплектования ВСУ во время военного положения. Потребности армии невозможно удовлетворить рекрутингом.