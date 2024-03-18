Могут лететь на 3 тыс. км: у России теперь нет безопасного места от дронов ВСУ, — Яковенко (видео)

Небольшие беспилотники могут запускать даже с территории России те, кто поддерживают Украину. Сегодня НАТО использует опыт ВСУ в войне нового типа, отмечает соучредитель DroneUA Валерий Яковенко.

Украина сейчас занимает лидерскую позицию в изготовлении дронов и различных технологий этого сегмента, которыми не обладают даже страны НАТО. Киев активно подрабатывал и сейчас работает с западными партнерами в этом аспекте, но теперь все чаще именно НАТО обращается к Украине, как к эксперту в условиях войны беспилотников. Об этом в интервью Фокусу рассказал предприниматель-инженер, соучредитель DroneUA Валерий Яковенко.

Он подчеркивает, что недавние успешные атаки украинскими дронами российских НПЗ на расстоянии более 800 км от украинской границы свидетельствуют о подобном факте. Более того, украинские инженеры уже имеют разработки разведывательных дронов, которые способны продержаться более суток в воздухе и преодолеть 3000 км.

"Сейчас на территории Московии мы можем поражать и разведывать объекты на расстоянии до 3000 км и это те технологии, которые публично известны, — говорит Яковенко. — Но много оборудования, способности которого не объявляют наши официальные лица, поэтому об этом не знают и оккупанты. Будет для них неприятный сюрприз".

Если говорить о беспилотниках, которые могут нести на себе 10, 20, 40 или более килограммов боеприпаса, то надо понимать, что такие БПЛА должны запускаться не десятками, а сотнями сразу на конкретную цель, отмечает инженер. Именно тогда можно эффективно пробить систему РЭБ (радиоэлектронной борьбы) россиян и обезвредить важную военную инфраструктуру.

"Украина к этому активно идет, ведь мы видим, как тысячами сейчас строятся дроны и о них иногда вспоминают наши руководители, — акцентирует эксперт, — Именно дальнобойные беспилотники должны быть важной частью того миллиона или даже нескольких миллионов БПЛА, которые изготовятся в Украине в этом году".

Также соучредитель DroneUA подчеркивает возможность применения небольших ударных дронов прямо с территории врага. Беспилотники в своей массе являются небольшой техникой, которую могут запускать прямо в РФ люди, поддерживающие Украину. Поэтому, по мнению Виталия Яковенко, на сегодня действительно безопасных мест на территории России попросту не существует.

Напомним, ранее заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Анна Гвоздяр заявила, что в первые два месяца 2024 года в Украине изготовили 200 000 FPV-дронов.