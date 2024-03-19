Навальная ведет себя как поп Гапон: почему Путин насмехается над оппозицией в РФ, — Гладких (видео)

За годы своего правления Путин сделал все, чтобы "цветные революции" не могли проявить себя даже в базовый способ в России. Он давно смеется над ненасильственными акциями протеста, отмечает политолог Валентин Гладких.

Юлия Навальная немножко отстала в своих представлениях лет на 30 и является жертвой ложного представления, что "цветные революции" с ненасильственным сопротивлением могут преодолеть тиранские режимы вроде путинского. Путин смеется над таким воображением, ведь он давно зачистил политическое поле от подобного развития событий в РФ. Об этом в интервью Фокусу заявил Валентин Гладких, кандидат философских наук и эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина".

Он отмечает, что подобные народные выступления могут иметь успех в государствах более-менее либеральных, цивилизованных и демократических. Это произошло в Украине, Грузии, Армении, но в России теперь это невозможно, как было невозможно, например, в Китае.

"Ненасильственное сопротивление не всегда эффективно для очень многих политических режимов, — акцентирует Гладких, — Ненасильственное сопротивление на китайской площади Тяньаньмэнь ни к чему не привело. Подобные протесты Путин просто раздавит танками, если потребуется".

Когда-то Путина действительно пугали "цветные революции" и пропагандисты делали на них отдельный акцент на Майдане, но за годы своего правления он сделал все, чтобы они не могли проявить себя даже в базовый способ. Путин давно смеется над ненасильственными акциями протеста, отмечает политолог.

"Предлагая путь ненасильственных изменений власти в РФ Юлия Навальная делает это сознательно или не сознательно, — спрашивает Гладких, — Я не понимаю, неужели она выступает в роли своеобразного попа Гапона, который вывел соратников с мирным протестом к царю-батюшке, а потом солдаты порубили их шашками? Это такая у нее цель или она просто не видит, что в России таким образом революцию уже не сделать?".

Гладких утверждает, что всем уже давно понятна репрессивная и террористическая сущность путинского режима и не видеть этого является чем-то странным. Вместо того чтобы готовиться к другим эффективным революционным действиям сегодняшняя зарубежная российская оппозиция устраивает мирные перформансы, которые никоим образом не влияют, ни на Путина, ни на российское общество.

"Я готов поспорить, что драйверам изменений в России будет не госпожа Навальная, не Тихановская в Белоруссии, ни эта вот псевдолиберальная, импотентная и никчемная якобы оппозиция, — говорит Гладких, — Это не мое злорадство, а политологический диагноз российской оппозиции".

Напомним, что политолог Виктор Небоженко назвал российские выборы 17 марта акцией с предрешенным результатом.