Уничтожение вертолета в ПМР является провокацией: Путин просто раскачивает ситуацию в Приднестровье (видео)

Любая провокация в Приднестровье может стать поводом для начала определенных действий. Тем более осенью состоятся выборы в Молдове, говорит аналитик Валерий Клочок.

Ситуация с уничтожением дроном военного вертолета в непризнанном Приднестровье является обычной провокацией. Все это делается на фоне договоренностей Молодовы и Франции по безопасности. Такое мнение в интервью Фокусу высказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" и глава благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок.

По его надежде украинское ГУР действительно держит ситуацию под контролем, как это было в момент, когда так называемые депутаты Приднестровья проголосовали за обращение к Государственной Думе РФ о помощи от экономического давления Молдовы. Недавно Москву также посетила с визитом президент Гагаузии, автономной республики, которая входит в состав Молдовы.

"Гагаузия всегда отличалась пророссийскими взглядами с уклоном в сепаратизм, — отмечает Клочок, — И если к существованию Приднестровья в роли квази республики все привыкли за 30 лет, то сепаратистские настроения надо оценивать, как очень опасные".

Сегодня любая провокация в Приднестровье может стать поводом для начала определенных действий, говорит аналитик. Тем более в конце года осенью состоятся выборы в Молдове, на которых Майя Санду хочет переизбираться, а также провести одновременно референдум о евроинтеграционном референдуме.

"Надо учитывать еще и то, что на территорию Приднестровья системно заезжают разного рода мужчины, которые прошли военную подготовку и имеют даже опыт ведения войны, — акцентирует Клочок. Недавно в Кишиневе задержали мужчину, которого верифицировали как наемника ЧВК "Вагнер" и не пустили в страну. А сколько тех, кому удалось проскользнуть?".

Сегодня речь идет о возможном военном противостоянии Кишинева и Приднестровья. Главный вопрос в том: способна ли будет Майя Санду физически противостоять возможному захвату власти в Кишиневе, отмечает аналитик.

По словам Валерия Клочко, если бы Молдова все-таки попросила Украину присоединиться к решению вопроса с Приднестровьем, то это было бы логическим завершением с целью убрать этот анклав контрафакта и сепаратизма. К сожалению, на сегодня Санду не готова обратиться к Украине за помощью, хотя даже в нынешней ситуации ВСУ или другие отдельные бригады добровольцев могли бы довольно легко справиться с армией приднестровских сепаратистов в количестве 6 тысяч человек с устаревшей советской техникой.

Спецслужбы Германии опубликовали новый план, точнее намерения России начать атаки из Калининградской области на Польшу и немцы не случайно сейчас бьют тревогу. Поэтому стоит помнить, что Путин не оставит попыток "воссоединения с Приднестровьем" через Одесскую область, говорит эксперт.

Напомним, что в Службе информации и безопасности Молдовы предупредили, что Россия попытается вмешаться в предстоящие президентские и парламентские выборы и спровоцировать социальные конфликты в Гагаузии и Приднестровье, чтобы нарушить процесс интеграции Молдовы в Европейский союз.