Террор и тактика выжженной земли. Готовится ли Россия к захвату Сумской области

Бомбардировки Сумской области усилились одновременно с началом боев в Курской и Белгородской областях, а также заявлениями президента РФ Владимира Путина о создании "санитарной зоны". Полуторатонные бомбы разрушают любые объекты, здания и укрытия. Фокус выяснил, планирует ли враг новый прорыв и к чему готовиться другим граничащим с Россией регионам.

Российская армия в марте 2024 года приступила к уничтожению Сумской области. Каждый день регион обстреливают ракетами, артиллерией и авиабомбами. Ночью и утром 20 марта ВС РФ 16 раз обстреляли приграничные территории области, Сумская областная военная администрация (ОВА) сообщила о 65 взрывах. Полиция региона рассказала о 136 ударах россиян за прошедшие сутки по всей области.

Сумщина с 11 по 17 марта переживала самые тяжелые времена с апреля 2022 года, когда оккупанты выходили из области, подчеркивает начальник службы связей с общественностью 117-й отдельной бригады теробороны Дмитрий Лантушенко.

"В разы увеличилось количество ударов, количество прилетов и обстрелов", — отметил он.

Глава Сумской областной военной администрации Владимир Артюх 19 марта заявил что в граничащих с Россией населенных пунктах уничтожено от 40 до 50% жилого фонда. Самые мощные удары наносит авиация УАБами — за последнюю неделю зафиксировали 111 таких атак. В день жители региона слышат до 40 сигналов воздушных тревог, а в течение 12−13 марта войска РФ совершили 800 обстрелов региона, выполнив норму шести месяцев 2023 года.

Управляемые авиабомбы (УАБ) почти ежедневно летят на приграничный поселок Великая Писаревка. Утром 17 марта был уничтожен центр этого поселка, людей призывали срочно эвакуироваться. На следующий день стало известно, что из поселка эвакуировали всех детей.

Выжженная земля. Путин создает в Сумской области "санитарную зону"

Усиление боевых действий в Сумской области происходит на фоне рейдов добровольцев из "Легиона Свобода России", Российского добровольческого корпуса (РДК) и "Сибирского батальона" в Белгородской и Курской областях России. Украинские силы территориальной обороны также связывают ужесточение обстрелов Сумщины с рейдами добровольцев в РФ.

Кроме этого, президент России Владимир Путин после "победы" на выборах главы государства грозил созданием "санитарной зоны" в Украине, чтобы отодвинуть подразделения ВСУ. Расстояние должно быть большим, чем радиус действия западного оружия.

Полковник запаса, экс-спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев считает, что оккупанты уже приступили к тактике выжженной земли в Сумской области, созданию "санитарной зоны". Армия РФ заставляет эвакуировать гражданских, отводить все воинские части и подразделения из приграничных районов.

"Активное использование УАБ, артиллерии уничтожает все живое, что свидетельствует о реализации преступного замысла оккупантов", — комментирует эксперт Фокусу.

Между Украиной и РФ создается буфер — дистанция, не позволяющая ВСУ поражать цели в Курской, Брянской и Белгородской областях. Селезнев подчеркивает, что интенсификация ударов по Сумской области — лишь начало создания "санитарной зоны". Сильные разрушения не дают украинским военным присутствовать в регионе, так как просто негде спрятаться и создать инженерные фортификации.

"Взрыв после сброса УАБ весом полторы тонны разрушит любые полевые укрытия. Схожий сценарий возможен в Харьковской области и всех приграничных с Россией районах", — предупредил аналитик.

Сколько сил нужно для захвата Сумской области?

Российские оккупанты вовсе не готовятся к прорыву в Сумскую область, ее окружению и захвату. Сейчас проводится классический террор против гражданского населения в приграничной зоне, считает координатор группы "Информационное сопротивление", военный эксперт Александр Коваленко.

В Курской, Брянской и Белгородской областях сосредоточены три группировки войск: "Курск", "Брянск" и "Белгород". Последняя — самая боеспособная, в ее составе 17,5 тысяч личного состава, чуть более 100 танков, 350 бронемашин, более 450 единиц ствольной артиллерии и около 50 РСЗО.

Две другие группировки "Курск" и "Брянск" уступают по мощи. В каждой из них — по 16,5 тысяч солдат, около 80 танков, 220 бронемашин, 330 единиц ствольной артиллерии и около 20 РСЗО. Все три группы растянуты вдоль границы, а не сгруппированы для быстрого прорыва, указывает Коваленко.

"Группировка "Белгород" сейчас занята некими проблемами, возникшими в связи с возвращением на родину групп репатриантов. Рассматривать ее как ударную силу в направлении Сум не стоит. Для окружения города или начала городских боев, должно быть сосредоточено еще до 300 тысяч сил, плюс резерв", — заметил эксперт.

Напомним, военные ВСУ заняты укреплением первой и второй линий обороны в Сумской области. Это делается для того, чтобы диверсионно-разведывательные группы из России не смогли проникнуть в регион.

Фокус 14 марта писал о нанесении ракетного удара по радиотехническим объектам в приграничной зоне Сумской области. Телевидение и радиосвязь фактически перестала работать, также были перебои с мобильной связью.