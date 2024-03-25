Алиментщики и должники, которых не жалеют: в 3 ОШБр рассказали, что происходит в армии РФ (видео)

Российским солдатам продолжают выдавать хлам со складов советских времен. Усилилось давление со стороны политруков, которые промывают мозги солдатам о пытках в плену, говорит военный Александр Бородин.

Командование армии РФ стало меньше жалеть своих солдат и их миссии стали больше самоубийственными, но слишком массовыми, такими, которые трудно удерживать. К тому же, российские солдаты на третий год войны продолжают быть плохо экипированными, иметь слабые медицинские навыки и средства, поэтому их санитарные потери остаются высокими. Об этом в интервью Фокусу рассказал пресс-офицер Третьей штурмовой бригады (3 ОШБр) Александр Бородин.

По его словам, есть ощущение, что руководство армии РФ отмыло много денег на закупки нового оснащения, а солдатам продолжают выдавать хлам со складов советских времен. Конечно, качество такого оборудования или вещей очень низкое из-за устарелости и самого состояния.

"Но это касается только бойцов регулярной армии, а вот "спецура" имеет неплохое оснащение, — акцентирует Бородин, — В регулярной армии РФ стало много так называемых контрактников: алиментщиков, должников по кредитам и так далее. Есть ощущение, что в РФ просто набирают для мобилизации на контракт людей по соответствующим базам".

Поэтому этими должниками никто не занимается и даже не эвакуирует в отличие от командирского состава, говорит военный. У врага санитарные потери сейчас составляют близко к соотношению 50 на 300 (то есть на 50 погибших приходится 300 раненых). В ВСУ таких безумных потерь нет, а наоборот — стало больше легких ранений, которые позволяют быстро вернуться в бой, отмечает Бородин.

"Надо понимать, что легкораненый боец армии РФ из-за плохой самопомощи или медицинской помощи быстро превращается в тяжелораненого, — отмечает пресс-офицер, — Конечно, после тяжелого ранения он уже не вернется в бой даже после лечения".

Александр Бородин отмечает, что в армии РФ усилилась система так называемых политруков, которые продвигают пропагандистские нарративы среди рядового состава и рассказывают чушь о страшных пытках. Им спускают какие-то методички, видеоматериалы и объяснения к этим и на эту системную работу Кремль не жалеет денег. Поэтому часто бывает, что враг не хочет сдаваться не из-за идейной составляющей, а из-за страха быть замученным или из-за опасений санкций со стороны собственного командования после обмена.

Напомним, что накануне военный эксперт Александр Коваленко рассказал, когда ждать пик наступления россиян на Часов Яр.

А по информации аналитиков ISW от 7 марта, войска РФ на Бахмутском направлении ближе подошли к Часовому Яру. В частности оккупанты продвинулись на линии Богдановка-Калиновка и Ивановское-Ступочки.