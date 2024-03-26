Деньги от Кремля и криминальная зона: Молдова не хочет возвращения ПМР, — аналитик (видео)

На восстановление нормальной жизни в Крыму и на Донбассе уйдут огромные суммы денег и много лет. В мире есть и были страны с похожей судьбой, но там достигли такого уровня жизни, что люди с утраченных земель пытались сами вернуться, отмечает военный аналитик Иван Ступак.

После украинской победы вопрос реинтеграции Крыма и Донбасса будет стоять очень остро и сам процесс может занять десятки лет. Даже Молдова, которая официально выступает за возвращение непризнанного сепаратистского Приднестровья в неофициальных кругах на самом деле этого не хочет. Об этом в большом интервью Фокусу рассказал военный аналитик и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

По его данным, эта непризнанная территория является очень прибыльной для различных серых и криминальных схем по наркотрафику и краденых авто. Сама власть Молдовы опасается, что при необходимости реинтеграции в парламент попадут люди или партии, которые будут сбивать всю страну с проевропейского пути. Более того, сама непризнанная республика качает большие деньги из РФ за пророссийские настроения.

"Пророссийскость Приднестровья щедро оплачивается Кремлем. Это вопрос имиджа и, главное, попытки держать Молдову в постоянном напряжении, — акцентирует Ступак, — На митинги свозятся люди, которые хорошо подготовлены, имеют в руках красивые плакаты. Их на 20-30 минут правильно расставляют для картинки в медиа, а потом это попадает в Кремль, который насладившись шоу выделяет очередные деньги".

К сожалению, Украина помогала пищевыми продуктами Приднестровью, отмечает аналитик, и на этом немалые деньги зарабатывали отдельные люди. Более того, бывали случаи, когда должностные лица так называемой ПМР на официальном уровне контактировали с нашими чиновниками, обменивались письмами, таким образом признавая это сепаратистское образование.

Что касается реинтеграции Крыма и Донбасса, то, по мнению бывшего сотрудника СБУ, только на разминирование пойдут колоссальные деньги и много лет работы. Не понятно что делать с людьми, которые считают других украинцев "нацистами" несмотря на президента с еврейскими корнями и главу Минобороны, который является представителем мусульманского мира. А как назначать местную власть — с запада Украины или с Востока?, — спрашивается аналитик.

"Будет очень много проблем, например, с образованием, — отмечает Ступак, — Надо будет назначить какой-то переходный период и так далее. Короче говоря, если составлять такие планы, то это будут огромные кипы бумаги, на которые сегодня просто нет времени".

Иван Ступак напоминает, что подобные территориальные и национальные проблемы существуют в таких странах, как Финляндия, потерявшая 20% своих территорий в 1940 году или в Корее, которая разделена на две части.

"Но теперь россияне готовы буквально ползти через границу в Финляндию, а куча беженцев из КНДР рискуя жизнью пытаются перебраться в Южную Корею, — напоминает Ступак, — Так же надо помнить, с какой стороны начали разрушать Берлинскую стену, а начали именно со стороны восточного Берлина, потому что люди хотели лучшей жизни".

То есть там проглотили эти "горькие пилюли" потерь, но смогли выстроить такую жизнь, которой завидуют другие, говорит аналитик. Теперь им не надо возвращать утраченное, а сами жители оккупированных территорий не против присоединиться.

Напомним, что в Службе информации и безопасности Молдовы предупредили, что Россия попытается вмешаться в предстоящие президентские и парламентские выборы и спровоцировать социальные конфликты в Гагаузии и Приднестровье, чтобы нарушить процесс интеграции Молдовы в Европейский союз.