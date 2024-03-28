Россия испытала в Харькове новую бомбу УМПБ Д-30СН: связано ли это со слухами о наступлении на город

Взрыв российского боеприпаса повредил почти 15 жилых многоэтажек Шевченковского района. Масштабы угрозы для города-миллионника очевидны: кроме ракет С-300 и беспилотников Shahed теперь придется прятаться и от бомб. Фокус выяснил, почему РФ применила боеприпасы УМПБ Д-30СН на третий год большой войны одновременно с распространением слухов о подготовке вторжения в регион.

С начала полномасштабного российского вторжения Харьков подвергся первой атаке управляемыми авиационными снарядами. Обычно ВС РФ выпускают подобные бомбы по области, но 27 марта в жилой квартал Шевченковского района города попали два изготовленных на базе бомб ФАБ-250 боеприпаса УМПБ Д-30СН.

От взрывов погиб 59-летний мужчина, ехавший на велосипеде возле дома. Также пострадали 19 человек, из них — четверо детей возрастом от трех месяцев до девяти лет.

Один из снарядов попал в школу, второй — на детскую площадку между жилыми домами. Всего повреждено не менее 14 многоэтажек.

Шевченковский район находится на севере города. До границы с Россией расстояние по прямой — около 30 километров, а до Белгорода — до 70 километров.

Расстояние от Шевченковского района Харькове до Белгорода – примерно 70 километров

Возможны ли "ковровые бомбардировки" Харькова

УМПБ Д-30СН сделан на основе бомбы ФАБ-250, запасы которой на складах РФ исчисляются сотнями тонн. Присоединенный к ней турбореактивный двигатель увеличивает дальность полета, но пока неясно, насколько модернизация массовая, объясняет Фокусу военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник.

"Новость конечно не очень хорошая, но если бы Россия поставила выпуск снарядов на конвейер, она бы применила несколько десятков бомб в один момент. Мы же говорим только о двух штуках. Будут ли оккупанты сбрасывать их в перспективе? Точно будут, но для понимания масштабов угрозы должно пройти время. Так было и с ракетами: производство "Цирконов" наладили, но самый массированный удар в 122 ракеты был в декабре прошлого года (29 декабря 2023 года армия России выпустила по Украине 36 дронов Shahed и 122 разных ракеты бомбардировщиками Ту-95МС, Ту-22М3, а также истребителями МиГ-31К и Су-35, — ред.)", — комментирует специалист.

В качестве примера массированных бомбардировок Черник приводит в пример операцию Linebacker II авиации США, проведенную с 18 по 29 декабря 1972 года против военных объектов и инфраструктуры Северного Вьетнама. Бомбардировщики B-52 сбросили около 20 000 тонн снарядов на Северный Вьетнам, сравнивая с землей все на площади 30 футбольных полей. Во время операции B-52 совершили 741 самолетовылет.

В производство бомб УМПБ Д-30СН вкладываются деньги и ресурсы, но оно идет не столь быстрыми темпами, чтобы по-настоящему изменить сценарии на фронте, уверен Черник.

Выход для Украины один — бороться с установками и самолетами, которые сбрасывают УМПБ Д-30СН. Сделать это в Харькове непросто: авиацию сбивают лишь западные передовые комплексы ПВО типа Patriot, а вот установки БМ-30 "Смерч", которые выпускают данные снаряды, можно поразить беспилотниками, отмечает полковник запаса.

Связаны ли запуски УМПБ Д-30СН с наступлением на Харьков?

Применение авиационных боеприпасов большой мощности не свидетельствует о намерении России наступать на Харьков. Потенциальный сухопутный удар возможен при наличии минимум 40-тысячного контингента на границе. Россияне не спрячут столь большое скопление войск, его сразу заметит украинская и западная разведка, продолжает Черник.

"Если захватчики найдут до 15 000 человек и бросят их на убой, это другой вопрос. Силы и резервы ВСУ отобьют атаку врага", — заметил он.

По мнению директора по развитию информационно консалтинговой компании Defense Express Валерия Рябых, применение УМПБ Д-30СН может быть одной из составляющей информационно-психологических операций Москвы. Месседжи об уничтожении Харькова и Киева подкрепили авиаударом ради нагнетания паники среди мирного населения.

"Отмечу, что противник получил новые и более дешевые инструменты для атак по гражданским. УМПБ Д-30СН в цене намного меньше снарядов к комплексам ПВО С-300, цена которой доходит 2 млн долларов", — говорит он Фокусу.

Авиабомбы также могут нести большое количество взрывчатки к цели, а средствам ПВО тяжело на них реагировать, уточняет Рябых.

Боеприпас УМПБ Д-30СН: краткие характеристики

Точные характеристики дальности УМПБ Д-30СН неизвестны. Универсальный межвидовой планирующий боеприпас (УМПБ) имеет диаметр 30 сантиметров, весит 250 килограмм и способен нести любой поражающий элемент.

Снаряд является российской копией американской бомбы GBU-39/B SDB, выпускать его могут как авианосители, так и реактивные системы залпового огня "Смерч" и "Торнадо-С". Дальность применения бомб может доходить до 70 километров.

Боевая часть бомбы разрушает бетонные перекрытия, прилетая по жилым домам она вызывает сильные разрушения. Массовое применение может УМПБ Д-30СН сильно изменить ситуацию с безопасностью в Харькове.

Изготовленным на базе ФАБ-250 боеприпас УМПБ Д-30СН в ночь на 10 марта 2024 ударили по жилой застройке Мирнограда Донецкой области.

Напомним, в ночь на 26 марта в Белгородской области РФ слышали взрывы. Cистемы ПВО, как уверяют власти, сбила 13 воздушных целей на подлете к Белгороду.

Фокус ранее писал, что ВС РФ 25 марта два раза за день ударили по Украине ракетами. В первую половину дня взрывы были в Киеве, а к вечеру — в Одессе.