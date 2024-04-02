Украинские БПЛА атаковали завод в Татарстане, где собирают "Шахеды", — источники Фокуса (видео)

Собеседники в спецслужбах отмечают, что атаку на стратегические объекты РФ осуществили беспилотники украинского производства. В результате ударов зафиксированы существенные разрушения.

Атака беспилотников в Татарстане была осуществлена на предприятия в Нижнекамске и Елабуге. Источники Фокуса в спецслужбах подтвердили, что атака БПЛА на предприятия в Татарстане — спецоперация Главного управления разведки Минобороны.

Собеседник отметил, что стратегические объекты атаковали украинские беспилотники. В результате ударов зафиксированы существенные повреждения.

Целью атаки был объект, который расположен на расстоянии более тысячи километров от Украины. Атаке подверглось предприятие по сборке дронов-камикадзе "Шахед", которые российские оккупанты маркируют под "Герань-2".

Также собеседник добавил, что в результате удара есть значительные разрушения производственных мощностей.

Атака БПЛА на заводы в Татарстане

Неизвестные БПЛА атаковали предприятия в Татарстане, на которых могут производить Shahed. Представители местных властей 2 апреля подтвердили удар. Атаке подверглись предприятия в Нижнекамске и Елабуге.

По предварительной информации, дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод и особую экономическую зону "Алабуга", на которой россияне могли наладить массовое производство ударных БПЛА. Медиа сообщают о разрушениях и нескольких пострадавших.

Напомним, 2 апреля, как сообщили в ISW, оккупанты наступают в районе Авдеевки и на левом берегу в Херсонской области. Российские войска во время атак вблизи Ивановского за последние дни могли потерять 5-6 единиц бронетехники.