Оккупанты наступают в районе Авдеевки и на левом берегу в Херсонской области, — ISW (карта)

Российские войска во время атак вблизи Ивановского за последние дни могли потерять 5-6 единиц бронетехники.

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На фоне продолжения 1 апреля позиционных боев вдоль всей линии соприкосновения российские войска продвинулись вблизи Авдеевки и на восточном (левом) берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW) в отчете за 1 апреля.

Войска оккупантов продвинулись на запад от Бахмута, но специалисты ISW не нашли визуального подтверждения этих утверждений. Такие данные американские аналитики приводят со ссылкой на российские источники.

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Геолокационные кадры, опубликованные 1 апреля, показали последствия неудачного наступления российской бронетехники на Ивановское (между Часовым Яром и Бахмутом). Один из российских военных блогеров утверждает, что российские войска во время атак вблизи Ивановского за последние дни потеряли 5-6 единиц бронетехники.

Фото: ISW

Войска РФ недавно подтвердили наступление в направлениях на юго-запад и запад от Авдеевки. На геолокационных кадрах, опубликованных 31 марта, можно увидеть, что их подразделения продвинулись в Водяном по улице Гагарина. Оккупанты вышли на западную окраину населенного пункта.

К западу от Тоненького также были попытки российских войск пройти дальше. Российские войска пытались дополнительно продвигаться на запад от села. Об этом свидетельствуют геолокационные кадры, опубликованные в период с 30 марта по 1 апреля.

Фото: ISW

Один из блогеров РФ пожаловался, что некомпетентные российские командиры тактического уровня мешают продвижению оккупантов в районе Авдеевки. Они больше заинтересованы в собственных интересах и продвижении своей карьеры, чем в защите своих людей.

Позиционные боевые действия 1 апреля продолжались на юго-запад и запад от Донецка. Подтвержденных изменений на линии фронта на этом участке не было.

Бои продолжались западнее Донецка в районе Георгиевки и Красногоровки, а также возле Победы. На участке границы Донецко-Запорожской области также продолжались позиционные бои, не зафиксировано подтвержденных изменений линии фронта.

Фото: ISW

Российские войска продвинулись на запад Запорожской области, но подтвержденных изменений на линии фронта не было. К северо-западу от Вербового и вблизи Роботино продолжаются позиционные бои.

Геолокационная фиксация, опубликованная 31 марта, демонстрирует то, что российские оккупационные подразделения незначительно продвинулись к северу от Казачьих Лагерей (3 км от реки Днепр на восточном берегу Херсонской области), хотя это маловероятно в течение последних суток.

Российские и украинские силы сообщали, что продолжаются и в дальнейшем бои в Крынках.

Фото: ISW

Напомним, 1 апреля ВСУ уничтожили танковую колонну войск РФ. Выполняли работу бойцов 14-го отдельного полка по военной технике российских оккупантов с помощью ударных беспилотников.