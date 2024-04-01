Под Бахмутом над позициями ВС РФ пограничники установили флаг Украины (видео)

Военные рассказали, что тщательно готовили операцию два дня. Флаг установили с помощью беспилотника на водонапорной башне и не дают российским оккупантам возможности его снять.

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Украинский флаг взвился практически над позициями российских оккупантов вблизи Бахмута в Донецкой области. Сине-желтый флаг установили аэроразведчики бригады Гвардии наступления "Месть". Об этом в понедельник, 1 апреля, сообщила Государственная пограничная служба Украины.

"Между Курдюмовкой и Озоряновкой, что вблизи Бахмута, до сих пор находятся захватчики. Но несмотря на это аэроразведчики бригады Гвардии наступления "Месть" подняли там украинский флаг", — говорится в сообщении пограничников.

Начальник разведки подразделения "Феникс" с позывным "Пан" рассказал, что операцию проводили ночью с помощью беспилотника, а готовились к ней два дня.

"Решили взять на магнит флагшток, чтобы флаг не висел, а чтобы наш государственный символ стоял там красиво. Это государственный флаг и на нем символика нашего подразделения. Мы решили как-то отметить свое подразделение на территории врага", — пояснил военный.

Теперь украинский флаг размещен на водонапорной башне на 2 километра вглубь вражеских позиций и в 15 метрах от места расположения личного состава оккупантов.

"Это высокий объект, его видно и с наших позиций, и с тыловых позиций врага. Видно издалека. ... Враг очень удивлен. Сейчас думают, как это произошло. Где башня эта — рядом подвал, враг сидит в подвале. Там несколько метров за 15 от него", — рассказал "Пан".

Напомним, 31 марта бойцы 72-й ОМБр имени Черных Запорожцев показали, что установили украинский флаг в населенном пункте, который временно находится под контролем российских оккупантов. Однако не уточнили, о каком именно селе или городе идет речь.

9 февраля роботизированный дрон разместил флаг Украины в Крынках в Херсонской области.