ВСУ установили украинский флаг в оккупированном Россией населенном пункте: детали (видео)

Уникальную операцию удалось провернуть бойцам 72-й ОМБр имени Черных Запорожцев. Они отметили, что эта территория пока что в руках противника, но все изменится.

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Часть регионов Украины уже долгое время находится под контролем российских оккупантов, однако это не мешает бойцам ВСУ демонстрировать там свое присутствие. Одним из таких случаев поделились на странице 72-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) имени Черных Запорожцев в социальной сети Facebook.

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Морпехи подняли флаг Украины на водонапорной башне в Крынках на Левобережье (видео)

Еще 31 марта бойцы поделились новостью о том, что им удалось установить украинский флаг в населенном пункте, который временно находится под контролем противника.

"Это флаг Украины, который мы установили в одном из населенных пунктов, где пока находится враг. Пока что!" — говорится в подписи к опубликованному ролику.

О каком именно населенном пункте или хотя бы регионе идет речь — неизвестно. Информацию, вероятно, не разглашают из соображений безопасности.

Стоит отметить, что ранее украинские защитники показали украинский флаг в населенном пункте Крынки Херсонской области. В конце февраля противник начал говорить о том, что ВС РФ захватили село на левобережье Днепра и якобы выбили оттуда ВСУ. В ответ на это Силы обороны показали установленный флаг Украины на водонапорной башне.

"В славных традициях, как когда-то под Нарвой и Псковом, рузкий солдат любое свое поражение перерисует в победу", — написали в DeepState.

Напомним, 25 марта сообщалось, что у ВС РФ стремительно выросли потери боевой техники на фронте. За март средний показатель потерь оккупантов вырос в несколько раз. OSINT-аналитик Ричард Верекер отметил, что увеличение уничтоженной техники российских военных может быть связано с тремя причинами.

22 января сообщалось, что в оккупированной Макеевке также удалось поднять украинский флаг, прямо под "носом" у противника. Установили его всего в нескольких десятках метров от дороги.