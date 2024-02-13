Морпехи подняли флаг Украины на водонапорной башне в Крынках на Левобережье (видео)

По информации аналитиков, противник продолжает бить КАБами по левобережью Херсонщины. Российский генерал Михаил Теплинский хочет таким образом ликвидировать плацдарм, однако, как добавляют эксперты, получается у него "так себе".

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Украинские военнослужащие подняли государственный флаг Украины на водонапорной башне в Крынках на левом берегу Херсонской области. Об этом во вторник, 13 февраля, сообщили в DeepState.

Аналитики отмечают, что флаг установили бойцы 35-й отдельной морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского.

Кроме того, украинские морпехи поделились видео после установки флага в селе.

"Враг продолжает бить по логистике и КАБами по самым Крынкам. Кацапский генерал Теплинский думает таким образом ликвидировать плацдарм, но получается у него так себе. Напоминаем, что бои продолжаются и до освобождения еще много работы", — говорится в сообщении.

ВСУ продвинулись на левобережье Херсонщины: детали

Напомним, 12 февраля аналитики Института изучения войны сообщили, что Силы обороны Украины недавно сумели незначительно продвинуться в Крынках, что на левом берегу Херсонской области.

Как отмечают в ISW, по состоянию на 11 февраля под Крынками продолжались позиционные бои.

Напомним, пилот украинского дрона из 36-й бригады в Крынках с помощью квадрокоптера установил флаг Украины. Это стало возможным благодаря операции, проведенной командой дроноводов несколькими днями ранее, во время которой ликвидировали опасного российского оператора.

Ранее сообщалось, что на левобережье Херсонской области российские оккупанты реализуют "мясные штурмы" без использования техники.