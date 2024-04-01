ЗСУ встановили український прапор в окупованому Росією населеному пункті: деталі (відео)

Унікальну операцію вдалося провернути бійцям 72-ї ОМБр імені Чорних Запорожців. Вони зазначили, що ця територія поки що в руках противника, але все зміниться.

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Частина регіонів України вже тривалий час перебуває під контролем російських окупантів, однак це не заважає бійцям ЗСУ демонструвати там свою присутність. Одним із таких випадків поділилися на сторінці 72-ї окремої механізованої бригади (ОМБр) імені Чорних Запорожців у соціальній мережі Facebook.

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Морпіхи підняли прапор України на водонапірній вежі у Кринках на Лівобережжі (відео)

Ще 31 березня бійці поділилися новиною про те, що їм вдалося встановити український прапор у населеному пункті, який тимчасово перебуває під контролем противника.

"Це прапор України, який ми встановили в одному з населених пунктів, де поки що перебуває ворог. Поки що!" — йдеться у підписі до опублікованого ролика.

Про який саме населений пункт чи хоча б регіон ідеться — невідомо. Інформацію, ймовірно, не розголошують із міркувань безпеки.

Варто зазначити, що раніше українські захисники показали український прапор у населеному пункті Кринки Херсонської області. Наприкінці лютого противник почав говорити про те, що ЗС РФ захопили село на лівобережжі Дніпра і нібито вибили звідти ЗСУ. У відповідь на це Сили оборони показали встановлений прапор України на водонапірній башті.

"У славних традиціях, як колись під Нарвою і Псковом, рузький солдат будь-яку свою поразку перемалює в перемогу", — написали в DeepState.

Нагадаємо, 25 березня повідомлялося, що у ЗС РФ стрімко зросли втрати бойової техніки на фронті. За березень середній показник втрат окупантів зріс у кілька разів. OSINT-аналітик Річард Верекер зазначив, що збільшення знищеної техніки російських військових може бути пов'язане з трьома причинами.

22 січня повідомлялося, що в окупованій Макіївці також вдалося підняти український прапор, просто під "носом" у противника. Встановили його всього за кілька десятків метрів від дороги.