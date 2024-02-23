ЗСУ підняли прапор України в Кринках, поки в РФ брешуть про захоплення села (відео)

Український стяг морпіхи встановили якраз, коли у Росії святкують так званий "День захисника Вітчизни". Тож, колектив бригади "привітав" російського генерала Михайла Теплинського з "23 февраля".

Related video

Українські військовослужбовці підняли державний прапор України на водонапірній вежі у Кринках на лівому березі в Херсонській області. Про це у пʼятницю, 23 лютого, повідомили у DeepState.

Аналітики зазначають, що прапор встановили бійці 35-ої окремої морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського.

Український стяг захисники встановили якраз, коли у Росії святкують так званий "День захисника Вітчизни". Тож, колектив бригади "привітав" російського генерала Михайла Теплинського з "23 февраля".

"В славних традиціях, як колись під Нарвою та Псковом, рузкій солдат будь-яку свою поразку перемалює в перемогу", — написали у DeepState.

Окрім того, у бригаді оприлюднили відео з встановленням українського прапору на водонапірній вежі у Кринках, а в кінці запису додали невдалу спробу росіян вивісити свій триколор.

Заяви Шойгу про захоплення Кринок

21 лютого міністр оборони РФ Сергій Шойгу зустрівся з президентом РФ Путіним і повідомив, що Кринки на лівому березі Херсонщини було зачищено від ЗСУ. Жодних доказів з його боку надано не було. У Силах оборони Півдня заяви Шойгу спростували.

За даними українського командування, штурмові дії противника на лівому березі Дніпра в Херсонській області не мають жодного успіху, у зв'язку з чим росіяни вдалися до маніпуляцій і фальсифікації фактів.

Аналітики ISW пояснили, навіщо РФ поширює фейки. Експерти наголошують, що Кремль може дедалі частіше заявляти про "перемоги" на полі бою для підтримки інформаційних зусиль, які одночасно "прославляють Путіна й деморалізують Україну".

Нагадаємо, що 13 лютого українські військовослужбовці підняли державний прапор України на водонапірній вежі у Кринках на лівому березі в Херсонській області.

12 лютого аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що Сили оборони України зуміли незначно просунутися в Кринках і там тривали позиційні бої.