Telegram надо урегулировать, а TikTok еще опаснее, — эксперты об анонимности каналов (видео)

Именно анонимность владельцев Telegram-каналов дает возможность распространять дезинформацию. Здесь речь идет не о свободе слова, а именно о национальной безопасности во время войны, считают специалисты.

Самой большой проблемой сегодняшнего мессенджера Telegram, против которого Верховная Рада хочет применить ограничения, является наличие анонимных каналов, неизвестные связи с бенефициарами, которые имеют сотни миллионов подписчиков и возможность распространять "фейки" и антиукраинскую пропаганду. Анонимный контент — это же не о свободе слова, а о дезинформации. Такое мнение в интервью Фокусу высказали политолог Алексей Буряченко и глава "Международной ассоциации малых городов" и глава "Центра анализа и стратегий" Игорь Чаленко.

По словам Чаленко, работу с Telegram просто надо урегулировать, чтобы иметь быстрый контакт с администрацией. В аспекте дезинформации и информационных вбросов значительно опаснее, по его мнению, TikTok.

"Если сравнить уровень сотрудничества сегодня администрации Telegram с украинской стороной и с российскими спецслужбами, то россиянам простым движением пальцев удается блокировать украинские каналы, а для нас это проблема, — отмечает Чаленко, — В начале широкомасштабной войны нашим спецслужбам пришлось провести просто титаническую работу, чтобы закрыть самый популярный пропагандистский канал врага".

По мнению экспертов, сейчас нужно решать главную проблему — анонимизацию владельцев каналов. Украинскому обществу будет полезно знать, кто стоит за конкретными каналами, а вторым моментом, конечно, является вопрос национальной безопасности, ведь имея возможность сливать все что угодно в Telegram такие каналы могут играть на руку оккупантам, бессознательно предоставляя им полезную информацию.

"Если вы меня спросите напрямую нужно ли запретить анонимные Telegram-каналы, то я скажу — конечно да. Как минимум на время войны, — говорит Буряченко, — Откровенно говоря я бы их навсегда запретил, потому что после завершения войны Российская Федерация и ее ФСБ никуда не денется".

По мнению экспертов, несмотря на то, что в Украине введено военное положение, большинство прав граждан не ограничены и соответствуют Конституции. Есть лишь отдельные статьи, по которым действуют ограничения по распространению критических данных.

Украина — это демократическое государство даже во время войны, несмотря на все попытки распространения российских нарративов о каком-то авторитаризме. Украина никогда не будет жить в авторитаризме и этим мы отличаемся конкретно от Российской Федерации, отмечают специалисты.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власти РФ ждали от создателя мессенджера Telegram Павла Дурова больше внимания к недавнему теракту в "Крокус Сити Холле" в Подмосковье.