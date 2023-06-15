Никто не выжил: в ДТП на Прикарпатье погибли пятеро футболистов (фото)

В Ивано-Франковской области в страшном ДТП погибли сразу пять молодых спортсменов, которые возвращались с турнира. Все они были жителями одного села, а двое из них — братьями.

11 июня в селе Ивановцы в Коломыйской территориальной общине около 22 часов вечера произошло ДТП, в котором погибли пятеро человек, сообщили в секторе коммуникации полиции Ивано-Франковской области.

Полицейские установили, что 31-летний водитель автомобиля Volkswagen Passat, двигаясь со стороны села Саджавка в сторону Коломыи, не справился с управлением и врезался в дерево. На момент аварии в салоне автомобиля кроме водителя было четыре пассажира: 1990, 2003, 2004 и 2005 годов рождения. Четверо мужчин погибли на месте. 18-летний пассажир умер в карете скорой помощи по дороге в больницу.

Фото с места происшествия Фото: ГУ Нацполиции в Ивано-Франковской области

Фото с места происшествия Фото: ГУ Нацполиции в Ивано-Франковской области области

Что известно о погибших?

Все погибшие были жителями села Саджавка, друзьями и участниками местной футбольной команды. Самому старшему из них Василию Тороусу был 31 год, он как раз находился за рулем автомобиля.

Василий был тренером, он как раз организовывал ребят на спортивные игры. В тот день у них как раз был турнир, они возвращались с него.

Известно, что в аварии погибли два брата – Назар и Тарас Тернинчук. Тарас – самый младший из погибших, он в этом году окончил школу.

Еще один погибший – Дмитрий Мельник, он окончил медицинское училище и работал в больнице.

Пятый погибший Павел Тороус работал в Коломые на мебельной фабрике станочником.

Для села Саджавка эта авария стала огромной трагедией. На похороны собиралось много народу, поскольку многие знали этих ребят.

Правоохранители назначили инженерно-транспортную экспертизу транспортного средства, чтобы установить его исправность.

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