60 суток ареста: ВАКС избрал меру пресечения главе Тернопольского облсовета Михаилу Головко

Головко и двух заместителей председателя Тернопольской ОВА подозревают в вымогательстве взятки у предпринимателя, который занимался волонтерской деятельностью и помогал армии.

Высший антикоррупционный суд 28 июня избрал меру пресечения председателю Тернопольского областного совета Михаилу Головко и одному из бывших заместителей начальника Тернопольской ОВА Игорю Демьянчуку, которых подозревают в получении взятки от предпринимателя. Председателю облсовета Михаилу Головко суд назначил два месяца ареста или залог в размере 805 тыс. гривен, сообщает ВАКС.

Прокурор просил для Михаила Головко применить меру пресечения содержание под стражей сроком на 60 суток, или альтернативу — залог в размере 13 миллионов гривен. Такую сумму определили, учитывая имущественное положение подозреваемого.

Заместителю председателя Тернопольской ОВА Игорю Демьянчуку, судья ВАКС назначил содержание под стражей сроком на два месяца (до 26 августа 2023 года включительно). В качестве альтернативы, суд определил подозреваемому залог в размере 805 200 гривен.

Что известно о деле?

НАБУ и САП задержали главу Тернопольского облсовета и двух заместителей главы Тернопольского ОВА во время получения неправомерной выгоды.

По информации НАБУ, задержанные требовали почти 1,8 млн грн у владельца предприятия за подписание актов выполненных работ по строительству и ремонту инфраструктурных объектов коммунальным предприятием Тернопольского облсовета.

Сумма неправомерной выгоды составляла 5-10% "отката" за возврат задолженности за выполненные работы. Несмотря на то, что предприниматель занимался волонтерской деятельностью и помогал армии, чиновники все равно требовали выплатить взятку.

После передачи третьего транша в размере более 600 тыс. грн председателя Тернопольского областного совета и двух заместителей председателя Тернопольской ОВА задержали "на горячем".

Ранее, 27 июня, НАБУ опубликовали видео с чиновниками из Тернополя, которые попались на взятке. НАБУ опубликовали разговор председателя Тернопольского областного совета и двух заместителей председателя Тернопольской ОВА, которых подозревают в вымогательстве 2,4 млн грн у предпринимателя-волонтера.

В понедельник, 26 июня, стало известно, что сотрудники НАБУ и САП задержали главу Тернопольского облсовета и двух заместителей главы Тернопольской областной военной администрации.