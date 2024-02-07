Не нажал кнопку: пилот перед взлетом забыл, как открываются двери самолета (фото)

Ошибка опытного командира привела к задержке рейса на несколько часов и обошлась авиакомпании в 50 тысяч фунтов стерлингов.

Неосторожность пилота авиакомпании British Airways привела к задержке на несколько часов авиарейса в Румынию в британском аэропорту Хитроу. Командир по ошибке активировал аварийный сигнал в самолете Airbus A320 за считанные секунды до взлета, сообщает издание The Sun.

По предварительной информации, пилот случайно не снял с предохранителя двери самолета перед тем, как открыть их для передачи документов наземному персоналу. Именно поэтому ошибочно сработала система безопасности.

Пассажиры уже были пристегнуты, когда вдруг прозвучал сигнал эвакуации. На опубликованных кадрах можно увидеть, как пожарные аэропорта окружают выход 24E, откуда должен был стартовать рейс BA886 в Румынию.

Как утверждают источники издания, путешественникам пришлось ждать несколько часов замены самолета и экипажа.

"Капитан как никто другой должен был знать правила, как открывать двери. Это не просто ошибка новичка, а что-то совершенно непонятное", — говорится в сообщении.

Задержанный рейс в конце концов вылетел в 13:15, более чем на 3 часа позже, чем планировалось.

Представитель British Airways извинился перед пассажирами и заверил, что самолет после осмотра инженеров вернули в эксплуатацию.

По оценкам, эта ошибка пилота обошлась авиакомпании в 50 тысяч фунтов стерлингов.

Пилот случайно не снял с предохранителя двери самолета перед тем, как открыть их для передачи документов наземному персоналу. Фото: British Airways Пилот случайно не снял с предохранителя двери самолета перед тем, как открыть их для передачи документов наземному персоналу. Фото: British Airways

Ранее Фокус писал о том, как 43-летнего Кристофера Томсона из Великобритании сняли с самолета из-за хулиганства на борту, а также оскорбления пилота. Перед вылетом из аэропорта Манчестера пьяный Кристофер, который вместе с женой летел на медовый месяц, начал курить электронную сигарету в салоне и не обращал внимания на замечания членов экипажа.

Кроме того, курьезный случай произошел с рейсом авиакомпании Virgin Atlantic по маршруту Нью-Йорк — Манчестер. За несколько минут до взлета напуганный пассажир заметил, что на крыле самолета нет нескольких винтов, и решил сообщить об этом экипажу. Рейс был отменен для проведения дополнительного технического осмотра, чтобы инженеры имели время для проверок.