Решил закурить: "буйный" пассажир получил срок из-за инцидента в самолете (фото)

Авиакомпания Jet2 запретила 43-летнему Кристоферу Томсону пользоваться их услугами в течение 12 месяцев. Мужчина также получил условный срок и 180 часов общественных работ.

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43-летнего Кристофера Томсона из Великобритании сняли с самолета из-за хулиганства на борту, а также оскорбления пилота. Инцидент произошел на рейсе на греческий остров Санторини. Об этом сообщает издание Manchester Evening News.

Перед вылетом из аэропорта Манчестера пьяный Кристофер, который вместе с женой летел на медовый месяц, начал курить электронную сигарету в салоне и не обращал внимания на замечания членов экипажа.

Когда пилот попытался поговорить с "буйным" пассажиром, тот ответил лишь оскорблениями, выкрикнув несколько нецензурных фраз.

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Из-за задержки, вызванной этим досадным инцидентом, рейс авиакомпании Jet2 был отменен, а нарушитель порядка арестован. Покидая борт самолета в наручниках, он кричал своей жене Дженни, чтобы та снимала все на камеру и наняла адвоката.

В аэропорту Томсона встретила полиция. Его адвокат Алистер Рейд признал, что такое поведение неприемлемо, но добавил, что другие пассажиры не пострадали, а оскорбления, сказанные капитану, были скорее от раздражения.

Кристофер Томсон начал курить электронную сигарету в салоне самолета и не обращал внимания на замечания членов экипажа Фото: Manchester Evening News

По словам Рейда, из-за задержки рейса его клиент с женой "какое-то время" выпивали в аэропорту и были в хорошем настроении. Уже на борту мужчина "по привычке" достал электронную сигарету.

"Обычно он очень ответственный, работает монтировщиком окон, женат, имеет двух дочерей. У него есть несколько членов семьи на Майорке, в частности отец. Из-за этого инцидента он столкнулся с большими трудностями, чтобы долететь туда", — добавил адвокат.

Кристофер Томсон с женой летели на медовый месяц Фото: Christopher Thomson

Судья Рекордер Дженнифер Клив, выслушав все аргументы, признала потенциальную опасность действий Кристофера Томсона для других пассажиров, а также подтвердила значительные расходы авиакомпании из-за отмены рейса.

Британец также признал себя виновным. Он получил условный срок (10 недель), кроме того, обязан отработать 180 часов общественных работ и выплатить 510 фунтов судебных издержек.

Авиакомпания Jet2 запретили Томсону пользоваться их услугами в течение 12 месяцев.

К слову, курьезные случаи в самолетах случаются едва ли не ежедневно. Ранее Фокус писал о 32-летнем профессоре университета Лукасе Гонсалвесе Диасе, который провел 11 часов в туалете самолета из-за "аллергии на все".